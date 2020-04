Maximaal veertien leerlingen per klas, leraars krijgen alternatief voor mondmasker TT/SVM

28 april 2020

18u20 22 In de klassen zullen maximaal veertien leerlingen worden toegelaten na 15 mei. Dat blijkt na overleg tussen de onderwijskoepels, de onderwijsvakbonden, de administratie en het kabinet van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Leerkrachten hoeven geen mondmasker te dragen als er een gezichtsscherm of plexiglas voorzien kan worden. Voor de leerlingen zijn ze wel verplicht. Als het evaluatiemoment positief uitdraait, kunnen studenten van het tweede en vierde jaar middelbaar vanaf vrijdag 29 mei weer naar school.



Het zesde jaar start zoals bekend al op 18 mei, na een eerste keer proefdraaien op 15 mei. Ook 29 mei is dan voor het tweede en vierde jaar een proefdraaidag, waarna er nog drie dagen bijgestuurd kan worden (op 1 juni is het Pinkstermaandag).

Drie leerjaren tegelijkertijd is sowieso het maximum, de school mag ook zelf beslissen om maar één leerjaar te laten komen. Ook het aantal dagen waarop er onderwijs wordt gegeven op school is door de directie zelf flexibel te bepalen. Op die manier kan de ene helft van een klas bijvoorbeeld in de voormiddag les krijgen, en de andere helft in de namiddag.

Maximaal 14 leerlingen

Ook rond dat opsplitsen krijgen de scholen wat meer flexibiliteit: er zullen maximaal veertien leerlingen in één klas mogen zitten, niet langer tien zoals eerst bepaald. Dat mogen er dus minder zijn, maar zeker niet méér: per leerling moet er 4m² voorzien zijn, per leerkracht 8 m². “Voor veertien leerlingen is dus 64 vierkante meter nodig”, merken de onderwijsbonden op.

En dat lijkt al meteen een groot probleem te worden. “We beschikken in de Bollekensschool in Gent over lokalen die 50 m² groot zijn”, stelt directeur Gwen Moerman. “Een eenvoudige rekenoefening leert dat er dus maximum tien kinderen en een leerkracht in kunnen. Ik vrees dat deze maatregel een pleister op een houten been is.”

Mondmaskers

Mondmaskers worden verplicht voor leerlingen in het middelbaar, in het lager onderwijs zijn ze enkel voor de leerkracht verplicht. Twaalfjarigen in het zesde leerjaar hoeven dus geen mondmasker te dragen. Een uitzondering is wel mogelijk voor de leerkrachten, als er plexiglas (in het secundair) of een gezichtsscherm (in het lager) voorzien kan worden. Elke school moet sowieso eerst groen licht krijgen op basis van een risicoanalyse en een beslissing van het schoolbestuur na sociaal overleg.

Scholen die de veiligheid niet kunnen garanderen, worden aangespoord om toch zo veel mogelijk leerjaren te ontvangen. “Het moet natuurlijk doenbaar blijven", stelt Weyts in het VTM Nieuws. “Een preventieadviseur komt eerst op het terrein kijken of alles in orde is. Als drie leerjaren tegelijk niet lukt, kun je nog altijd voor twee gaan. In het lager onderwijs gaat de prioriteit dan naar het zesde en eerste leerjaar.”

Opvang

Over opvang is er nog geen beslissing genomen, evenmin als over de kleuterscholen. Volgende maandag is er nieuw overleg, en in tussentijd worden de draaiboeken voor de praktische organisatie verder verfijnd. “We vrezen dat we gaan overspoeld worden door een groot aantal kinderen”, aldus directeur Moerman. “Als we de veiligheidsmaatregelen willen respecteren, zal er maar één klas per dag welkom zijn.”

Het lag al vroeger vast dat kinderen uit het eerste en tweede leerjaar in het lager onderwijs in totaal vier lesdagen naar school mogen, en de kinderen uit het zesde leerjaar twee dagen. Dat blijft zo, maar minister Weyts benadrukt dat dat maxima zijn die door de school zelf in te vullen zijn.

“We gaan niet met controles beginnen”

Kinderen zullen op die manier in een en dezelfde week dus in de klas moeten zitten én thuis les volgen. “Ik weet dat we heel veel vragen van ouders en leerkrachten, maar we proberen zo concreet mogelijke oplossingen aan te reiken. Dit is voor niemand een fijne situatie. Alle leerlingen thuis houden is echter ook geen optie”, stelt Weyts.

“Wat de opvang betreft: ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen krijgen in principe voorrang, maar we gaan niet met controles beginnen. Iedereen moet een beetje begrip opbrengen voor elkaars moeilijke situatie.”

“De resterende tijd moet nu naar leren gaan, niet evalueren. Examens kunnen wel geconcentreerd plaatsvinden in de laatste week van juni. Proclamatie en deliberatie zullen tot 7 juli kunnen plaatsvinden, maar het schooljaar zelf eindigt wat mij betreft op 30 juni”, besluit Weyts.

“We zijn tevreden dat er gezocht is naar een veilige en doenbare manier van lesgeven. Gelukkig is er ook duidelijkheid gekomen over een aantal praktische zaken. We wachten nu op het aangepaste draaiboek”, stelt Raymonda Verdyck als topvrouw van het gemeenschapsonderwijs.

