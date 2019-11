Matthias Diependaele (N-VA): “We besparen overal, dat dat niet zou mogen in cultuur, vind ik choquerend” tvc

11 november 2019

11u09

Bron: Radio 1, Belga 1 Vlaams minister van Begroting, Financiën en Wonen, Matthias Diependaele (N-VA) verdedigde vandaag op Radio 1 de geplande besparingen van zijn partijgenoot en minister van Cultuur Jan Jambon verdedigd. “Om te horen van de cultuursector dat we dat bij hen niet zouden mogen doen, vind ik een choquerend standpunt”, zegt Diependaele.

De Vlaamse regering snijdt in de subsidies voor de cultuursector. Vanaf volgend jaar trekt Jan Jambon 60 procent minder uit voor tijdelijke projectsubsidies. Kunstenaars die vaste werkingssubsidies krijgen, moeten 6 procent inleveren. De zeven erkende kunstinstellingen - waaronder de Ancienne Belgique in Brussel, het concertgebouw in Brugge en de Vooruit in Gent - moeten 3 procent afstaan.

Een golf van verontwaardiging volgde op de besparingen. Deze ochtend verdedigde Matthias Diependaele het beleid van zijn partij. “Ik ben ervan overtuigd dat de Vlaming begrijpt dat we niet meer geld kunnen uitgeven dan dat er binnenkomt”, zegt hij.

Diependaele zei ook dat deze Vlaamse regering een investeringsregering. “Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar geld, in alle beleidsdomeinen. Overal gaan kijken om dan zeer duidelijke keuzes te maken. Om nu te horen van de cultuursector dat we dat bij hen niet zouden mogen doen, vind ik een choquerend standpunt.”

“Wij zijn ook gevat door de veranderde economische omstandigheden. Wij hebben er als Vlaamse Regering voor gekozen om geen schulden door te schuiven naar de volgende generatie. We kunnen vandaag onze kop niet in het zand steken”, besluit Diependaele.

