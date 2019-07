Matthias Diependaele (N-VA) over Kris Van Dijck: “Eén slechte daad maakt van hem geen slecht mens” KVDS

12 juli 2019

07u58

Bron: Radio 1 12 De N-VA blijft achter Kris Van Dijck staan. Dat heeft N-VA-fractieleider Matthias Diependaele gezegd in De ochtend op Radio 1. “Eén slechte daad maakt van hem geen slecht mens”, klonk het. Diependaele vertelde ook dat partijvoorzitter Bart De Wever – die op zakenreis is in Colombia – “zijn respect en begrip” had uitgesproken voor de beslissing van Van Dijck om op te stappen als Vlaams Parlementsvoorzitter.

De naam van Diependaele circuleert als mogelijke opvolger voor partijgenoot Kris Van Dijck als voorzitter van het Vlaams Parlement, nadat Van Dijck gisteren ontslag nam. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement komt om 11 uur vanmorgen samen om zich over de opvolging te buigen.

Open kaart

Diependaele vertelde vanmorgen dat de partij nog met Van Dijck had samengezeten. "Daarbij is niets nieuws naar boven gekomen", vertelde hij. "Kris heeft open kaart gespeeld. Het fraudeverhaal klopt volgens ons niet. Hij heeft geen uitkering proberen te krijgen voor iemand die er geen recht op had. De rest van het verhaal is iets anders."







“Hij heeft inderdaad gevraagd om een procedure te bespoedigen om iemand te helpen. Of dat een deontologisch probleem is? Dat is niet aan mij om te beoordelen. Daar moet de deontologische commissie van het Vlaams Parlement zich over buigen”, zei hij ook. “Kris moet zich daar verdedigen. Hij bouwt nu zijn verdediging op. Maar sowieso: een deontologische code overtreden en fraude zijn van een heel andere orde.”

Diependaele drukt er ook op dat Van Dijck “al 25 jaar door vriend en vijand gewaardeerd wordt voor zijn parlementair werk”. “Eén slechte daad maakt van hem geen slecht mens”, klinkt het nog.

Het incident zou volgens hem ook de Vlaamse regeringsvorming niet beïnvloeden: “Dit heeft geen politieke consequenties”, klinkt het. “Onze partij kan gewoon verder blijven functioneren.”

Bart De Wever

Bart De Wever heeft hij nog niet rechtstreeks gehoord, maar anderen wel. “Hij heeft zijn respect en begrip uitgesproken voor de beslissing Van Dijck om op te stappen”, aldus nog Diependaele.