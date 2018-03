Matroos omgekomen bij ongeval in Waaslandhaven PKM

27 maart 2018

21u39 2

In de Waaslandhaven is vanmiddag een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. Om iets over 14 uur was de E.R. London, een 277 meter lang containerschip dat vaart onder Liberiaanse vlag, aan het aanmeren aan kaai 1708 van DP World aan het Deurganckdok in Kallo (Beveren). Een man is daarbij in onduidelijke omstandigheden geklemd komen te zitten tussen een meertouw en het schip.

Brandweer, ziekenwagen en MUG snelden ter plaatse, maar voor het slachtoffer, kon geen hulp meer baten. Hij was op slag dood. Het zou gaan om een matroos maar daarover is nog geen uitsluitsel.