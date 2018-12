Mathieu werd maandenlang gepest door leerkracht wiskunde: “Een kind zo vernederen? Daar bestaat geen enkel excuus voor” Sven Van Malderen

06 december 2018

12u43

Bron: La Dernière Heure 0 Begaafd, maar verlegen: zo kan Mathieu het best omschreven worden. Gedurende verschillende maanden werd de Waalse student zwaar gepest door zijn leraar wiskunde. Zijn moeder doet nu anoniem het verhaal van zijn lijdensweg in ‘La Dernière Heure’.

“Hij zat in het tweede secundair”, klinkt het. “In oktober stelden we vast dat het niet goed met hem ging. Er zat geen leven meer in, hij vluchtte enkel nog weg in videogames. Voor het minste begon hij te wenen en zijn resultaten op school gingen van kwaad naar erger.”

“We dachten dat die terugval met de puberteit te maken had, maar het voelde niet juist. In maart zijn we met hem naar een psycholoog gegaan. Na twee minuten barstte hij al in tranen uit en biechtte hij op dat de leerkracht wiskunde het op hem gemunt had. Zo kregen we onder meer te horen dat hij in de klas verplicht op de grond moest gaan zitten. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik dat hoorde.”

“Hij kan niet ontslagen worden”

Hélène nam meteen contact op met de schooldirectie. Daar viel ze van de ene verbazing in de andere. “Ze wisten wat er gaande was, ze waren al gedurende verschillende jaren een dossier tegen hem aan het opstellen. Maar aangezien hij benoemd is, kan hij niet zo makkelijk ontslagen worden. We hebben een klacht ingediend, maar hebben er sindsdien niets meer van gehoord. De procedure kon blijkbaar een tijdje aanslepen.”

“Er heerst een echt taboe rond pestende leerkrachten. Geen enkele onderwijzer heeft mijn zoon ooit een hart onder de riem gestoken. Later heb ik vernomen dat Mathieu bewust geen goede resultaten haalde. Hij mikte altijd op 55 procent, hoewel hij in feite dus een uitstekende leerling is. Zeker voor wiskunde stak hij er bovenuit. Het beste bewijs? Op het einde van dat schooljaar haalde hij 96 procent. Sommige kinderen kunnen best onuitstaanbaar zijn. Maar iemand zo vernederen? Daar bestaat geen enkel excuus voor.”

Intussen gaat het veel beter met Mathieu. Hij is van school veranderd en heeft nieuwe vrienden gemaakt. Om de twee weken gaat hij nog naar de psycholoog. Zijn moeder blijft intussen strijden voor de goede zaak. “Ik wil dat er iets wezenlijks verandert voor lotgenoten. De bewuste leerkracht heeft intussen een nieuwe zondebok gevonden. Wat moet er gebeuren vooraleer hij stopt? Moet er iemand eerst echt zelfmoord proberen plegen?”