Mathias De Clercq wordt nieuwe burgemeester Gent: "We willen een stad die voorop loopt maar ook achterom kijkt” Sabine Van Damme TT

30 november 2018

14u41

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 262 Open Vld, het kartel sp.a-Groen en CD&V hebben een coalitieakkoord gesloten in Gent. Mathias De Clercq wordt burgemeester, het kartel krijgt zeven schepenen: Groen krijgt vier schepenen, sp.a twee - met Financiën voor lijsttrekker Rudy Coddens - en het laatste ambt wordt gedeeld. Ook CD&V blijft aan boord, met kopvrouw Mieke van Hecke als schepen. Een definitief bestuursakkoord is nog niet uitgewerkt, maar in de nota is sprake van 14 werven. “We willen een stad die voorop loopt maar ook achterom kijkt”, zegt De Clercq.

Na anderhalve maand onderhandelen zijn ze er in Gent eindelijk uit. Er komt een coalitie van Open Vld, het kartel sp.a-Groen en CD&V. Mathias De Clercq (Open Vld) wordt burgemeester en zijn partij krijgt twee schepenen: Christophe Peeters krijgt Stadsontwikkeling en Cultuur, Sofie Bracke wordt superschepen met de zware bevoegdheden Economie, Haven en Middenstand.

Geheel tegen de wil van het kartel blijft ook CD&V aan boord: Mieke Van Hecke wordt schepen van Burgerzaken.



De post van Feestenschepen wordt gedeeld: drie jaar iemand van sp.a en drie jaar iemand van Groen. Hun goede verkiezingsuitslag levert Groen vier schepenen op. Ze behouden Mobiliteit, Openbare Werken, Onderwijs, Milieu, Energie, Klimaat en Wonen. Ook Jeugd en Werk, Opvoeding, Personeel en Toerisme komt in groene handen. Schepen Elke Decruyenaere behoudt Onderwijs, Filip Watteeuw houdt Mobiliteit en Openbare Werken.

Voor sp.a zijn Welzijn, Openbaar Groen, Beleidsparticipatie, Cocreatie en Buurtwerk de toegekende bevoegdheden, die moeten nog verdeeld worden. Waarschijnlijk komt lijsttrekker Rudy Coddens op de post van een sociale superschepen, die ook Financiën beheert. Daarover hakt de partij binnenkort knopen door, een partijraad geeft vanavond zijn zegen over de nota.

Extra middelen voor onderwijs en wonen

De vier partijen beloven bijkomende middelen voor onderwijs en wonen, verkeersplannen naar analogie van het circulatieplan in de Gentse deelgemeenten en doorgedreven burgerparticipatie.

We gaan voor een “ambitieus bestuur dat zichzelf in vraag durft te stellen en zich laat uitdagen”, zegt De Clercq. “We moeten als stad absoluut voorop lopen, maar ook achterom kijken om te zien of iedereen mee is. We gaan de Gentenaars daarom nog nauwer betrekken, met onder andere wijkbudgetten en stadsbrede debatten.”

Na de verkiezingen claimde ook Filip Watteeuw de burgemeesterssjerp, maar vandaag gaat die dus definitief naar de 36-jarige liberaal. “We willen met Gent opnieuw stevige stappen vooruit zetten”, aldus Watteeuw. “Daarom investeren we volop in wonen en pakken we de uitdagingen op het gebied van stadsontwikkeling aan.”

Keurt Groen akkoord goed?

De vier partijen moeten het akkoord nog voorleggen aan hun respectieve besturen, die nog groen licht moeten geven. Bij CD&V en Open Vld wordt dat waarschijnlijk een formaliteit. Maar bij Groen, dat aanvankelijk aasde op de sjerp, wordt dat mogelijk een opgave. Morgenochtend komt de partij bijeen over de nota.

Als die door alle bestuurspartners wordt goedgekeurd, voeren in Gent slechts 14 gemeenteraadsleden van N-VA, PVDA en Vlaams Belang de komende zes jaar oppositie.

Verhofstadt: “Heuglijke dag voor Gent”

Open Vld-lijstduwer Guy Verhofstadt is blij dat Mathias De Clercq de nieuwe burgemeester wordt in Gent. “Dit is een heuglijke dag voor Gent”, zegt de voormalige premier aan Belga. “Mathias heeft geweldig campagne gevoerd, overtuigend gewonnen en omgordt dan ook terecht de sjerp.” Verhofstadt voerde in Gent actief campagne voor De Clercq, de kleinzoon van voormalig PVV-voorzitter Willy De Clercq.

“Ik wens hem alle succes toe om onze Arteveldestad nog schoner te maken dan ze al is. Gent ligt me na aan het hart en ik ben bijzonder blij met Mathias als nieuwe burgemeester”, aldus Verhofstadt.

Geen absolute meerderheid

Het kartel sp.a-Groen verloor bij de verkiezingen van 14 oktober zijn absolute meerderheid, maar bleef wel de grootste. Toch claimde De Clercq op de verkiezingsavond meteen de burgemeesterssjerp. De liberalen waren de grootste winnaar, maar bleven wel de tweede partij.

Open Vld klonk zich meteen na de verkiezingen vast aan CD&V, terwijl sp.a-Groen zich niet uit elkaar liet spelen.