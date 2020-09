Mathias De Clercq vindt dat Open Vld "open beweging" moet worden, mét een nieuwe naam ADN

13 september 2020

06u51

Bron: Belga 0 Als het van Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) afhangt moet zijn partij zich omvormen naar een "open beweging", een beweging met ook een nieuwe naam. Dat zegt De Clercq in een interview in De Zondag.

De afgelopen week kondigde de sp.a een naamsverandering aan. De partij zal binnenkort als VOORUIT door het leven gaan.

‘Nieuw elan’

Gents burgemeester Mathias De Clercq heeft wel waardering voor het project van Rousseau. "Ik zeg al langer dat de klassieke partijen voorbijgestreefd zijn, evenals de links-rechts-tegenstelling. Ik ben blij dat ook anderen dat inzien", zegt hij in De Zondag.



Volgens De Clercq moet zijn partij geen aansluiting zoeken bij het VOORUIT-project. "Ik vind wel dat

mijn partij een nieuw elan moet zoeken. Een klassieke partij moet evolueren naar een open beweging. Dat is wat sp.a doet en dat zou ook mijn partij moeten doen. We moeten een open beweging worden, voor leden en niet-leden. Zo kunnen er nieuwe ideeën ingang vinden." Die beweging moet volgens hem dan ook een nieuwe naam krijgen.

Uithaal naar N-VA

In het interview toont De Clercq zich ook positief over de slaagkansen van de federale regeringsvorming met de zogenaamde Vivaldi-partijen. De Gentse burgemeester is daarbij niet mals voor de houding van N-VA. Hij verwijt die partij het land te wilden "saboteren".

"Het is N-VA niet te doen om onze economie. Dat is maar de saus bovenop het échte gerecht: het einde van dit land. Daarom valt er federaal niet te besturen met N-VA. Wij willen een project vóór dit land", aldus De Clercq.

