Mathias De Clercq: "Dit is een nummertje van het kartel" Kartel sp.a/Groen schort onderhandelingen met Open Vld en CD&V op

12 november 2018

21u51

12 november 2018 Het kartel sp.a/Groen zet de onderhandelingen met Open Vld en CD&V in Gent tijdelijk stop. Een voorstel van Open Vld-kopstuk Mathias De Clercq en CD&V over de verdeling van het schepencollege deed de deur dicht. De Clercq zelf ziet geen enkele reden om de onderhandelingen stop te zetten. "Dit is een nummertje van het kartel", zegt hij fors.

De liberalen deden dit weekend een voorstel waarbij lijsttrekker Mathias De Clercq “zowat alle bevoegdheden” voor zijn eigen fractie opeiste. “Dit is niet ernstig”, klonk het in een persmededeling van het kartel sp.a/Groen. Dat wil nu een formateursnota uitwerken en voorleggen aan Open Vld. Indien nieuwe gesprekken niet mogelijk zijn, worden de mogelijkheden voor een Gentse coalitie mathematisch beperkt tot een meerderheid van het kartel met de N-VA. Tenzij de samenwerking tussen Open Vld en CD&V wordt herzien.

“Betreurenswaardig”

De Open Vld-lijsttrekker wil de gesprekken met vier partijen echter verder zetten. “We hebben de afgelopen weken vele uren gesprekken gevoerd over een gezamenlijk inhoudelijk en progressief project”, stelt De Clercq. “Het is duidelijk geworden dat er veel is wat ons bindt.”



De Clercq ontkent niet dat hij de sjerp én belangrijke schepenposten aan zijn eigen partij heeft toegewezen. Maar hij benadrukt wel dat het om een voorstel gaat, op vraag van Groen-kopstuk Filip Watteeuw. “Je verwacht dat je over een voorstel in alle sereniteit kan praten, niet op de straatstenen. We hebben altijd de hand gereikt. Deze démarche, deze ‘numéro’ is dan ook betreurenswaardig. Ze dient de Gentenaar niet.”

Een mogelijke samenwerking van het kartel met N-VA noemt hij “totaal ongeloofwaardig”. “Voor de verkiezingen verweet het kartel mij N-VA in het stadhuis te brengen, en nu zou het kartel dat doen? Dan krijg je een Groene burgemeester, terwijl de kiezer voor Rudy Coddens (sp.a-lijsttrekker, red.) heeft gekozen, met een sp.a die 8 zetels verliest en N-VA die er 3 verliest. Ik denk niet dat de Gentenaars daarvoor hebben gekozen.”

Burgemeester

De Clercq blijft erbij dat hij burgemeester wordt van Gent, zoals hij op verkiezingsavond al aankondigde. “Iets anders zou een totale negatie zijn van de duidelijke wil van de Gentenaars.” Volgens de Open Vld’er zijn de vier huidige gesprekspartners “tot elkaar veroordeeld, op een positieve manier”.

“Diep gekwetst”

Ook CD&V-lijsttrekker Mieke Van Hecke, die de burgemeesterkandidatuur van De Clercq steunt, wil verder onderhandelen. “Het is jammer dat Groen en sp.a de gesprekken stopzetten vanwege een eerste voorstel rond bevoegdheden dat op hun vraag gedaan werd”, klinkt het. “Ik ben diep gekwetst dat dit is doorgegeven aan de media, dit moet je in vertrouwen in kunnen doen. Laat ons in alle luwte en met respect voor de signalen van positieve verandering die de Gentse kiezer op 14 oktober heeft gegeven, verder werken.”