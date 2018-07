Massale zoekactie naar vermiste vijftiger in vijver Hazewinkel in Willebroek Tim Van der Zeypen

22 juli 2018

22u33

Bron: Eigen berichtgeving 13 Hulpdiensten van Willebroek, Mechelen en omstreken zijn momenteel massaal ter plaatse aan domein Hazewinkel. Ze zijn er op zoek naar een vijftiger die verdween rond 20.30 uur zondagavond. De man was er naar verluidt aan het zwemmen met vrienden. Zij sloegen alarm wanneer de man plots nergens meer te bespeuren was.

Het domein was nog geopend op het moment van de verdwijning. De politie van Mechelen-Willebroek raadde aanwezige bezoekers aan om het domein te verlaten. "Momenteel kamt de brandweer de vijver van het domein uit", vertelt Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek.

"Ook de helikopter van de Federale Politie werd ingezet. Die zoekt mee naar de man vanuit de lucht." Volgens hulpdiensten mag er vanuit de gemeente niet gezwommen worden in de vijver. De exacte omstandigheden zullen dus nog verder onderzocht worden.

Een getuige verklaarde iemand te hebben horen roepen vanuit het water, waarna die persoon uit het zicht verdween. "We blijven zoeken zo lang we kunnen, maar zullen moeten stoppen wanneer het te donker wordt", zegt een woordvoerder bij de politie Mechelen-Willebroek.

Zondagmiddag vonden duikers van de brandweer nog het lichaam van een man die zaterdag vermist was geraakt na een duik in de E10-plas in Brasschaat. In zowel de E10-plas als de vijver in Hazewinkel is het verboden om op eigen houtje te gaan zwemmen. En in Henegouwen verdronk zondag een Fransman in het kanaal van Hensies.