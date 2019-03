Massale schoolstaking voor het klimaat op 15 maart: bijna 500 steden in 57 landen doen mee SVM

04 maart 2019

18u11

Bron: Belga 0 Er zijn voor 15 maart schoolstakingen in bijna 500 steden in 57 landen gepland voor meer actie om klimaatsverandering aan te pakken. Dat hebben de organisatoren vandaag aangekondigd.

"We staken om onze regeringen te zeggen hun huiswerk te doen", staat in een petitie die op Facebook geplaatst werd. Het protest zou plaatsvinden voor gemeentehuizen en nationale parlementen, van Australië tot Uruguay.

In eigen land zal de klimaatmars om 13.30 uur aan het Noordstation in Brussel starten. Er is een oproep gelanceerd aan het adres van zowel jongeren, ouders als grootouders.

De klimaatorganisatie wil een “bewijs” dat maatregelen de klimaatopwarming onder de 2 graden kunnen houden. “Als volwassenen ons dit niet kunnen leveren, laat ze dan eerlijk zijn, deze mislukking toegeven en onze staking vervoegen!”, klinkt het.

Youth for Climate vraagt aan de vakbonden om stakingsaanzeggingen in te dienen voor de wereldwijde staking. Ze krijgt voor die grote betoging steun van onder meer Students for Climate, Workers for Climate en Teachers for Climate.