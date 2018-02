Massale opkomst voor afscheid Nikita (16): "We gaan die eeuwige glimlach missen" Sam Ooghe

24 februari 2018

14u27

Bron: Eigen berichtgeving 1471 Vrienden en familie hebben deze namiddag afscheid genomen van Nikita Everaert (16), die maandag het leven liet bij een verkeersongeval. De grote Azaleazaal in het crematorium in Lochristi bleek veel te klein voor de ruim 900 aanwezigen. De ouders van Nikita waren te aangeslagen om het woord te nemen of te condoleren.

"Die prachtige, stralende glimlach." Bij iedereen die het woord nam en in alle brieven kwam die glimlach van Nikita terug. "Het is wel alsof jij altijd lachte", zo schreef Giel, een van de beste vrienden van het 16-jarige meisje, in een brief die geprojecteerd werd aan het begin van de plechtigheid.

Het afscheid in Lochristi verliep op de tonen van Nikita's favoriete muziek: 'Sorry', 'Love Yourself' en 'Baby' van Justin Bieber, 'Breathe' van Jax Jones en 'Say Something' van Great Big World'. Op de foto's die geprojecteerd werden, werd duidelijk dat de sprekers gelijk hadden: Nikita lachte altijd.

"Niet in verleden tijd spreken"

Of beter: Nikita lacht nog steeds. "Ik wil niet in de verleden tijd spreken, lieve schat", schreven haar vriendinnen Body en Chelsea. "Je bent nog hier. Als we naar de sterren kijken, dan zullen we jou zien. Jouw fonkelende oogjes, en jouw stralende, memorabele lach." Op het afscheid waren honderden leerlingen van Nikita's school Edugo aanwezig.

De ouders van Nikita waren te aangeslagen om aan het woord te komen of een brief te schrijven. Een van de twee zusjes, Milla, pende wel enkele woorden neer. "Het huis is leeg, raar en anders zonder jou. We gaan je kamer wel nog inrichten zoals jij het wou. Maar waarom jij, Nikita? Op die vraag bestaat wellicht geen antwoord. Misschien heb ik het nooit gezegd, maar ik hou van jou."

Ook school neemt het woord

Ook de school nam even het woord. Voor Nikita's leerkracht Frans bleek dat al snel te lastig. Ze stortte in toen ze vertelde over het meisje dat, zoals steeds, haar lach niet kon bedwingen tijdens de les. "Die glimlach gaan we nooit vergeten." Tijdens een schrijfopdracht voor een ander vak had Nikita enkele weken geleden nog maar geschreven: 'Als ik nog een maand te leven had, dan zou ik die doorbrengen met mijn familie en vrienden. Zij zijn alles voor mij.'

Tot slot kregen alle aanwezigen, ruim 900, de mogelijkheid om een laatste groet te brengen aan Nikita. De ouders waren te aangeslagen om te condoleren.