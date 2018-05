Massale hulp voor 17 verwaarloosde hondjes: "We zijn ontroerd"

26 mei 2018

Bron: Facebook Dierenbescherming Mechelen VZW

Gisteren nam de dierenbescherming van Mechelen 17 ernstig verwaarloosde honden in beslag in Bonheiden. Na een oproep op Facebook boden in een mum van tijd verschillende mensen hulp en materiaal aan. De organisatie meldt dan ook dat de dieren het nu, gezien de omstandigheden, goed stellen en zegt ontroerd te zijn door de massale hulp.