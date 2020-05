Massagetherapeuten begrijpen niet waarom ze niet aan de slag mogen: “Wij zijn geen prostituees” Redactie

16 mei 2020

11u37

Bron: Belga 19 De Belgische Massage Federatie begrijpt niet waarom de masseurs maandag het werk niet mogen hervatten, maar de schoonheidssalons bijvoorbeeld wel. Een "vreemde beslissing", klinkt het. De Belgische Massage Federatie vermoedt dat een en ander te maken heeft met de prostitutiesector.

"We vinden het vooral een vreemde beslissing", zegt Mario Blokken, de voorzitter van de Belgische Massage Federatie. De regering sluit immers de massagesalons uit van de heropstart op 18 mei, terwijl de schoonheidssalons wel open mogen, en zij bieden vaak ook massages aan. "Zij kunnen vanaf maandag massages uitvoeren, terwijl de professionele massagetherapeuten uitgesloten worden." Dat de schoonheidssalons wel opengaan juicht Blokken overigens toe, hij is ook voorzitter van de Belgische Beauty Federatie.

Voorzitter Blokken vindt het daarbij ook vreemd dat de sector omschreven wordt als "massagesalons" in het nieuwste ministerieel besluit over de versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. "Volgens ons wil de regering niet dat de prositutiehuizen maandag opengaan", wat Blokken wel begrijpt. "Maar die prostitutiehuizen zijn vaak ingeschreven als massagesalons." Meer dan 2.500 professionele massagetherapeuten worden door deze beslissing meegesleurd in de sluiting, aldus de voorzitter. "En dat vinden we onterecht.”

Eerder reageerde de Sauna Vereniging België (SVB) namens de privésauna's al ontevreden dat ze nog niet de deuren mogen openen.

Met de nieuwste versoepeling mogen alle ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan particulieren opengaan, met uitzondering van de massagesalons, de wellnesscentra, met inbegrip van de sauna's, de fitnesscentra en tot slot de casino's, speelautomatenhallen en wedkantoren. Ook cafés en restaurants blijven toe.