Massagesector niet te spreken over beslissing Crevits: "Politieke afrekening mag stoppen” SVM

12 juni 2020

12u33

Bron: Belga 0 De Belgische Massage Federatie is niet te spreken over de beslissing van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) om zestien opleidingen en diensten niet langer te laten subsidiëren door de kmo-portefeuille. Ze zouden niet genoeg bijdragen tot de groei of transformatie van bedrijven in Vlaanderen. Het gaat onder andere over de opleidingen reflexologie, shiatsumassage en meridianen- en elementenleer. "De politieke afrekening met de massagesector mag stoppen", aldus voorzitter Mario Blokken.

In het ministerieel besluit van 15 mei werden masseurs ook al geviseerd binnen de contactberoepen, klinkt het. Zij mochten plots pas drie weken later dan de andere ondernemingen heropstarten na de Covid-19-lockdown. "Ondernemers binnen de massagesector hebben al een groot deel van hun reserves moeten aanspreken om de lockdown te overbruggen en hun salon corona-proof te maken. Net wanneer je verwacht dat de regering de heropstart van onze sector zal steunen, slaat ze ons opnieuw in het gezicht", klinkt het.

Massagetherapeuten kennen een grote terugval in afspraken en willen hun aanbod uitbreiden. Daar dienen dergelijke opleidingen voor. Daarnaast kosten die aardig wat geld. "Er is absoluut geen sprake van misbruik en er is dan ook geen enkele reden om onze sector op deze manier te viseren. Wij vragen een dringende aanpassing van deze beslissing", aldus Blokken.

Lees ook: Marc Van Ranst over zijn opvallend Twitter-gebruik: “Ik daag u uit een voorbeeld te geven van een vileine tweet” (+)