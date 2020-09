Exclusief voor abonnees Massaal testen is miljoenenbusiness, maar wordt er aan die nieuwe ‘testeconomie’ ook verdiend? Sven Ponsaerts

17 september 2020

17u30 0 Het massaal testen kost de overheid nu al 1,4 miljoen euro per dag , een bedrag dat samen met het toenemende aantal tests alleen nog zal stijgen. Covid-19-tests zijn een miljoenenbusiness geworden. “Veel winst valt er echter niet mee te maken”, stelt Marc Van Ranst. Waar gaat het geld dan heen?

U vertoont symptomen, kwam in nauw contact met een Covid-besmette of keerde terug uit een verdachte vakantiebestemming. Als goed burger doet u dan wat wordt verwacht: naar de huisarts of het testdorp voor een test. Na de onprettige confrontatie met de neuswisser betaalt u voor de PCR-test normaal gezien niks: de 46,81 euro die het labo voor de analyse van uw snot mag aanrekenen, wordt rechtstreeks met het Riziv verrekend. Gemiddeld 30.000 dagelijkse tests maal 46,81 euro, dat is niet niks. Wel een kost van 1,4 miljoen euro voor de ziekteverzekering. Per dag. En dinsdag waren er geen 30.000, maar al 44.232 SARS-CoV-2-tests, een aantal dat de komende maanden nog zal toenemen. Het Riziv gaf nu al ruim 100 miljoen euro aan analyses uit. Is een nieuwe testeconomie geboren?

