Massaal op de rem bij eerste sneeuwvlok: durven of kunnen we niet meer rijden bij winterweer ? Sven Ponsaerts

23 januari 2019

17u13 9 Een dun laagje (poeder)sneeuw, en plots kan de Belgische automobilist schijnbaar niet meer rijden. Op de snelweg gaan we massaal op de rem, en richting rechterrijstrook. Met heel wat extra file tot gevolg. Kunnen of durven we bij een beetje winterweer niet meer rijden? “Hou gewoon meer afstand, dan kan voor iedereen de snelheid omhoog.”

Er trok opnieuw een sneeuwzone over ons land, met plaatselijk een wit laagje van enkele luttele centimeters. Gevolg: meteen ruim 270 kilometer file tijdens de ochtendspits, ondanks de meer dan 2.000 ton zout die werd gestrooid. Knijpen we bij het zien van die enkele sneeuwvlokken niet te fel in ons stuur? “Het is zéker zo dat de Belg bij dergelijke winterprik te snel in paniek slaat”, zegt Kristien Strobbe, opleidingshoofd van de VAB-rijscholen. “Twee centimeter sneeuw, en we gaan al op de rem. We zijn dit hier ook niet echt gewoon, en kunnen maar weinig in deze omstandigheden oefenen.”

HLN