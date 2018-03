Massaal afscheid van Nicolas, de jongeman die stierf tijdens mountainbiketochtje met zijn vader Lieven Samyn

31 maart 2018

13u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 In Ardooie is deze middag massaal afscheid genomen van Nicolas Haspeslagh (21). De jongeman kwam vorig weekend om het leven na een hartfalen tijdens een mountainbiketochtje met zijn vader in de Ardennen. Hij was de kleinzoon van Eduouard Haspeslagh, de stichter van het diepvriesgroentenbedrijf Ardo.

Op de begrafenis waren heel wat aanwezigen uit de bedrijfswereld. Al een uur voor de begrafenis ontstond op het Markt- en Polenplein een lange rij wachtenden. Ook topchef Peter Goossens van 't Hof van Cleve kwam een laatste groet brengen.

Verder ook veel vrienden van Nicolas, een student handelswetenschappen en senior van de Leuvense studentenvereniging Moeder Izegemse. Als gepassioneerd jager werd zijn kist bij het begin van de plechtigheid met klaroengeschal naar voor gedragen door vrienden. Tijdens de afscheidsviering namen ook zijn vriendin, broer en zus het woord.

Nicolas Haspeslagh was de zoon van Xavier Haspeslagh en zijn echtgenote Christine. Xavier is op vandaag nog altijd één van de zeven familiale aandeelhouders van Ardo, het grootste diepvriesgroentenbedrijf van Europa. Hij heeft zelf ook een diepvriesopslagbedrijf in Moeskroen.