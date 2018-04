Massa reacties op tweet van Theo Francken: "Arabische jongeren en stenen..." HA

24 april 2018

11u25

Bron: Twitter, La Dernière Heure 0 Een cameraploeg van 'Terzake' is gisteren bekogeld met stenen in de Anderlechtse probleemwijk Peterbos. Het Canvas-programma verspreidde beelden van die aanvaring op Twitter. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken deelde de video en schreef erbij: "Arabische jongeren en stenen...", gevolgd door een peinzende smiley.

Arabische jongeren en stenen... 🤔 https://t.co/xiDkLyGvNU Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Discussie

Niet alle twitteraars kunnen de opmerking van de N-VA'er appreciëren en reageren verontwaardigd. Ze betreuren dat de staatssecretaris met de boodschap polariseert, terwijl hij volgens hen zelf niks aan het probleem zal doen. Anderen wijzen er dan weer op dat het net de gebeurtenissen in de probleemwijk zijn die verontwaardiging zouden moeten opwekken, en niet de reacties op het voorval.

Omdat ik geen tweet stuur a la "Arabische jongeren en stenen 🤔" maar me wel opwindt over een staatssecretaris die geen fuck aan het probleem gaat doen, ben ik niet verontwaardigd ? Ok dan Michelle Ginée(@ mamiracoli) link

U bent een dom ezel RT @FranckenTheo: Arabische jongeren en stenen... 🤔 https://t.co/bEnwxdrOwy Marie Pobemer(@ MariePobemer) link

MIVB-controleurs aangevallen

De VRT-ploeg trok gisteren naar Peterbos naar aanleiding van de aanval van verschillende jongeren tegen drie MIVB-controleurs zondagavond. Het incident deed zich voor toen op een bus enkele jongeren gecontroleerd werden op hun vervoerbewijzen. Intussen hadden al heel wat jongeren uit de wijk zich rond de controleurs verzameld. Een van hen stelde zich agressief op en viel de controleurs aan, waarop verschillende rake klappen volgden. Het drietal had verzorging nodig in het ziekenhuis. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de jongeren al verspreid en gevlucht. De feiten leidden gisteren tot een staking bij de veiligheidsdiensten van de MIVB. Volgens het Brusselse parket is er al één verdachte in verdenking gesteld.

"Dealers van 9 jaar"

Een oud-inwoonster van de Anderlechtse wijk getuigt anoniem aan La Dernière Heure dat ze ervoor koos om te verhuizen omwille van de problemen in Peterbos. Volgens de vrouw gooien jongeren in de wijk regelmatig stenen van daken van flatgebouwen. "De situatie is er al jaren problematisch", zegt ze. Haar moeder woont wel nog in de wijk. "Wanneer ik haar bezoek verstop ik mijn tas onder mijn jas en loop ik van de parking naar haar appartement. De wijk is een doorn in het oog", gaat ze verder. De vrouw legt de schuld van de problemen bij een gebrek aan repressie en het feit dat de betrokken jongeren onbestraft blijven. "Ze worden opgepakt, maar twee uur later weer vrijgelaten." Volgens de dame worden er in de wijk drugs gedeald, en ook wapens.

"Kinderen van negen jaar worden ingezet als dealer", zegt Anderlechts burgemeester Eric Tomas. De PS'er betreurt de aanval van zondagavond. Volgens de burgervader permitteren sommige jongeren in de wijk zich alles en zetten ze zich af tegen iedereen die autoriteit vertegenwoordigt, zoals "politie, stadsdiensten en werknemers van de MIVB".