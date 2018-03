Massa mensen neemt afscheid van verlamde zwemmer Björn Delaire: "Het leven gooide je alleen maar citroenen toe en toch stond je altijd klaar om ze op te vangen en ermee te jongleren" Hans Verbeke

17 maart 2018

15u54

Bron: eigen berichtgeving 0 In het crematorium Uitzicht in Kortrijk hebben vele honderden mensen zaterdagnamiddag afscheid genomen van Björn Delaire. De 38-jarige man, die verlamd was vanaf zijn middel als gevolg van een zwaar motorongeval in de zomer van 2012, stapte een week geleden uit het leven. Delaire kwam vorig jaar uitgebreid in het nieuws toen hij honderd dagen lang ging zwemmen in een ander zwembad, bij mensen thuis. Het leidde tot de opmaak van een kalender die voor het goede doel werd verkocht en ruim 22.500 euro opleverde.

De aula maar ook de wachtzaal van het crematorium zaten en stonden afgeladen vol met mensen die de vrijzinnige afscheidsdienst niet wilden missen. Enkele tientallen rouwenden trotseerden zelfs de vrieskou en volgden de dienst buiten op een groot videoscherm. De uitvaart vond plaats terwijl de renners zich het snot uit de neus reden tijdens Milaan-San Remo, een koers die Björn Delaire beslist gevolgd zou hebben.

“De legendarische verjaardagsfeestjes en zomerbarbecues zullen we nooit vergeten, al moesten die zorgvuldig gepland worden op koersvrije dagen. Anders zaten de mannen in het gezelschap, Björn voorop, zeker de hele tijd voor de tv”, liet zus Ann-Sophie voorlezen. Trees Devoldere, zijn moeder, schreef ook een afscheidsboodschap. “Ik wist dat je het moeilijk had door de helse pijnen die je leed na je ongeval. Daarom contacteerde ik vorig jaar ‘Iedereen Beroemd’, om een plaatje aan te vragen voor jou. De zon scheen en het was een prachtige dag.” Het plaatje van toen, ‘I Follow Rivers’ van Triggerfinger, was ook het eerste liedje dat te horen was op de afscheidsdienst van Björn.

Tegenslagen

Zus Evelyn sprak over de tegenslagen waarmee Björn geconfronteerd werd. “Het leven gooide je alleen maar citroenen toe en toch stond je altijd klaar om ze op te vangen en ermee te jongleren. Je besloot er limonade van te maken, maar je fruitpers was stuk en de suiker ontbrak. Misschien waren het wel te veel citroenen voor je.”

Genieten van kleine dingen

Ook Sophia Vanryckeghem, de vriendin van Delaire, liet een tekst voorlezen. “De laatste negen maanden met jou waren de mooiste uit mijn leven. Dankzij jou heb ik leren genieten van de kleine dingen. Woensdagavond was onze avond. Ik kwam dan op bezoek, je maakte me iets te eten en we maakten het gezellig. Ik zal je nooit vergeten.” Na de uitvaartdienst schoven de aanwezigen - sommigen een uur lang - geduldig aan om de familie van Björn te groeten. Heel wat van hen kochten ook nog één van de kalenders die vorig jaar in het kader van de ‘Warmste Week’ werden gemaakt na de zwembadstunt van Björn.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.