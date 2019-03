Martine Tanghe verliest echtgenoot: oud-journalist Jos Van Hemelrijck overleden avh

Jos Van Hemelrijck is gisteravond op 71-jarige leeftijd overleden. Hij was journalist bij de VRT-nieuwsdienst en televisieproducer bij Canvas. Hij had een carrière van 40 jaar bij de openbare omroep. Van Hemelrijck was de echtgenoot van Journaal-anker Martine Tanghe. Dat bericht VRT NWS.

Van Hemelrijck studeerde politieke en sociale wetenschappen in Leuven. In 1969 startte hij zijn carrière bij de openbare omroep als freelancer bij de radio, waar hij reportages maakte voor Radio 1. Hij werkte ook voor de Wereldomroep, de internationale radiozender van de openbare omroep. In 1977 ging hij aan de slag bij de nieuwsdienst als journalist. Hij werkte voor programma’s zoals ‘Panorama’, ‘Terzake’ en ‘De zevende dag’. Hij presenteerde ook één jaar het programma ‘Oogappel’, over de opvoeding van jonge kinderen.

In 2004 stapte Van Hemelrijck over naar Canvas en werd producer van het wetenschappelijke magazine ‘Overleven’. Hij maakte onder meer de reeks ‘Marathon’, over zes onsportieve Vlamingen die een jaar lang trainden om de marathon van New York te lopen. Hij verbleef ook verschillende maanden op de Zuidpool voor een documentairereeks over de bouw van de nieuwe Belgische poolbasis Prinses Elisabeth.

In 2005 won Van Hemelrijck de Descartes Communication Prize, een Europese onderscheiding voor mensen die wetenschappelijk werk op een toegankelijke wijze tot bij het grote publiek brengen.

Van Hemelrijck ging eind 2009 met pensioen en bracht sindsdien veel tijd door op zijn zeilboot. Varen was zijn grote passie.