Martin Margiela wint Belgian Fashion Award kv

11 oktober 2018

21u21

Bron: Belga 0 In Brussel zijn vanavond de Belgian Fashion Awards uitgereikt. Winnaars waren onder meer Martin Margiela, Glenn Martens en Olivia Borlée en Elodie Ouedraogo. De uitreiking van de Fashion Awards is een initiatief van het design- en modeplatform MAD Brussel.

De Leuvense ontwerper Martin Margiela kreeg de Prijs van de Jury voor zijn hele carrière en "omdat meer dan ooit duidelijk is wat zijn impact is op de modegeschiedenis, maar ook op het huidige modebeeld en meer dan waarschijnlijk ook op de toekomst."

De atleten Olivia Borlée en Elodie Ouedraogo werden in de bloemetjes gezet met de prijs Emerging Talent of the Year voor hun label 42I54. De prijs wordt toegekend aan een jong talent of Belgisch label "dat een sterk concept of een grote creativiteit vertoont". Ze winnen ook 5.000 euro.



De prijs voor Ondernemer van het Jaar was weggelegd voor Carol en Sarah Piron voor de "sterke internationale ontwikkeling" van hun merk Filles à Papa.

Glenn Martens won de prijs Designer van het Jaar voor "zijn gloednieuwe kijk op de mode" met Y/Project.

Willy Vanderperre was de laureaat van de prijs Professional van het Jaar, die uitgereikt wordt aan een niet-creatieve ontwerper uit de mode-industrie. Hij won de prijs voor "zijn internationale carrière als modefotograaf en -regisseur".