Mars voor solidariteit en tegen beleid Theo Franken in Antwerpen David Acke

19u22

Bron: Eigen berichtgeving 4 David Acke Op het Antwerpse De Coninckplein verzamelen enkele honderden mensen tegen het beleid van staatssecretaris voor Asiel Theo Franken (N-VA). Franken zal vanavond een lezing geven in de Universiteit van Antwerpen.

"Tegenover de politiek van Francken, die de mensenrechten in vraag stelt, A- en B- burgers creëert en het middenveld monddood probeert te maken, willen wij een positief alternatief plaatsen. De grote belangstelling en brede steun voor deze mars zegt genoeg: jongeren willen een beleid dat rekening houdt met iedereen, een maatschappij waarin basisrechten gegarandeerd zijn, met inspraak van het middenveld en waarbij geen plaats is voor racisme," vertelt organisator David Danssaert.



In mars trekken ze via de Seefhoek naar de Paardenmarkt en eindigen op de Ossenmarkt. Het hart van de studentenbuurt.