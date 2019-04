Mars tegen prostitutie aangekomen in Brussel AW

13 april 2019



Bron: Belga 0 De mars die op 6 april in Luik begon, is vanavond in Brussel aangekomen. De zeven deelneemsters vragen dat prostitutie erkend wordt als een vorm van geweld en een obstakel vormt voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

De mars vertrok op 6 april in Luik, ging naar Hoei, Andenne, Namen, Sambreville, Charleroi, La Louvière met Brussel als slotpunt. Langs het traject waren er talrijke ontmoetingen met middenveldorganisaties.



De mars is een initiatief van Rosen Hicher (62). Zij prostitueerde zich gedurende 22 jaar in Frankrijk. Hicher heeft er inmiddels drie marsen opzitten. "Ik was echt geschokt door de vitrines", zei ze over de situatie in België. “Hoe kan je vandaag, in de 21ste eeuw, vrouwen in een uitstalraam verkopen als een vulgair dier? Men kan hen zo niet laten, in de algemene onverschilligheid en overgeleverd aan de gewelddadigheid van klanten". Volgens Hicher moet er een verbod komen op getarifeerde relaties en moet er veel harder opgetreden worden tegen pooierschap.

Hoe kan je vandaag, in de 21ste eeuw, vrouwen in een uitstalraam verkopen als een vulgair dier? Initiatiefneemster Rosen Hicher (62)

Verkeerde strijd?

UTSOPI, een vereniging voor onafhankelijke sekswerkers, vindt dat de overlevenden van de prostitutie zich van strijd vergissen. In landen waar prostitutie verboden is -en clandestien wordt beoefend- schaadt dit de rechten en de veiligheid van de prostituees, klinkt het.

Pierrette Pape, voorzitster van de vereniging ISALA, die mee stapte, wijst erop dat deze mars wil strijden tegen de banalisering van de prostitutie. "De seksindustrie bestaat enkel omwille van het geld. Dat is een markt gevoed door mensenhandel, gebaseerd op enorme tolerantie en ongelijkheid. Het is een bedrijf dat schadelijk is voor het lichaam van vrouwen. De overgrote meerderheid zijn vrouwen en de klanten zijn mannen. De overgrote meerderheid van de vrouwen in Brussel zijn buitenlandse vrouwen, vaak van minderheden en dus al kwetsbaar in hun land. Ze bevinden zich hier in netwerken."