Marrakech-akkoord stort regering in crisis: uitstel van executie Astrid Roelandt

04 december 2018

05u00 6 Nog voor Charles Michel zijn compromis over het VN-migratiepact op tafel kon leggen, beperkte Bart De Wever zijn manoeuvreerruimte. De premier kan kiezen: zijn regering of het pact. Maar in plaats van te kiezen, werd er gisteren tijd gekocht.

Het was dit weekend verdacht stil bij N-VA. Enkel senator Pol Van den Driessche mocht in 'De Zevende Dag' nog eens vertellen wat er zo grondig mis is met het VN-migratiepact. Maar hij benadrukte ook dat zijn partij niet aanstuurt op vervroegde verkiezingen, noch op een regeringscrisis.

Maar maandagochtend zetten de boegbeelden de puntjes nog eens op de i. Vlak voor het partijbureau van N-VA zegt vicepremier Jan Jambon aan de VRT dat "het pact zelf problematisch is". Een bijkomende interpretatieve nota aan het pact toevoegen - zoals ook Nederland doet - zal niet volstaan. "Je kan niet zeggen dat het pact wit is en dan een verklarende nota toevoegen om te zeggen dat het zwart is."

Fundamenteel probleem

Na het partijbureau stelt 'De Grote Leider' het nog wat scherper door te verklaren dat zijn partij een regering die naar Marrakech gaat niet steunt. En als N-VA zijn steun intrekt, dan ligt de regering er. "Er zijn heel veel momenten geweest de afgelopen jaren dat één van de vier regeringspartners een fundamenteel probleem had, zelfs met zaken die al lang goedgekeurd waren, zoals de woonstbetredingen", herinnert De Wever. Dat wetsontwerp moest de politie toelating geven om woningen te betreden waar uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven. Maar na protest van de MR, slikte de regering het alsnog in.

Michel stond dus al voor het blok, nog voor hij de kans had om zijn voorstel uit de doeken te doen. In de kern legde hij gisteren de interpretatieve nota voor die Nederland en Denemarken aan het pact verbinden. Beide landen willen zo voorkomen dat ze de controle over hun binnenlandse migratiepolitiek verliezen. Michel gebruikt de tekst nu om de verschillen tussen MR, Open Vld en CD&V enerzijds en N-VA anderzijds uit te klaren.

Stemming vertragen

Of dat al iets uithaalde? "Voor het eerst wordt er inhoudelijk wel een serieus debat over gevoerd", aldus N-VA. De partij benadrukt wel dat ze zich nog op een totaal andere golflengte zitten dan de andere partijen. "Maar als je geen licht meer ziet aan het einde van de tunnel, moet je stoppen. Wij stoppen niet", aldus Jambon. Hij wil vooral garanties dat de eventuele negatieve gevolgen van het migratiepact op ons land zo klein mogelijk zijn. Hij blijft erbij dat een trip van de regering naar Marrakech om het migratiepact te steunen, niet kan. Maar is dat nog het plan? In regeringskringen wordt hier en daar al gesuggereerd dat de echte deadline niet op 10 maar op 19 december ligt, wanneer de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York over de tekst stemt. N-VA-fractieleider Peter De Roover vond gisteravond dat België zich ook daar maar beter onthoudt bij de stemming.

Deze middag komt de kern opnieuw samen. Ook staatssecretaris Theo Francken (N-VA) schuift aan. Samen met Jean-Luc Bodson, die als speciale gezant voor Asiel en Migratie de onderhandelingen voor ons land voerde, zal de regering alle bezwaren van N-VA stuk voor stuk bekijken. Bodson is ook één van de zes experten die vandaag in de Kamercommissie uitleg komen geven over het pact. Normaal gezien wordt er nadien ook gestemd over de resoluties van Groen-Ecolo en cdH, waarin zij de regering vragen om het pact goed te keuren. Maar de meerderheid zou haar fractieleiders vragen om die stemming te vertragen. "Je kan niet hoorzittingen houden en stemmen op dezelfde dag. Er is nog debat nodig", aldus een regeringsbron.

Michel zal ook de minister-presidenten consulteren. Geert Bourgeois is niet tegen, maar liet al weten dat hij daar het nut niet van inziet. De partijen benadrukken dat iedereen bereid is om verder te praten, maar de vraag is of dat iets zal uithalen. Het lijkt vooral uitstel van executie. Tenzij iemand op zijn standpunt terugkomt.