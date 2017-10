Marokko noemt uitspraken Francken "onaanvaardbaar en totaal ongepast" KVDS

18u59

Bron: Belga 3 Photo News Theo Francken. De Marokkaanse ambassadeur in Brussel noemt de uitspraken van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in La Libre Belgique "politiek onaanvaardbaar en totaal ongepast". Dat meldt Maghreb Arabe Presse (MAP), het staatspersbureau van Marokko.

Theo Francken kreeg in het interview een vraag over de samenwerking met Soedan in het kader van de identificatiemissie. Het regime van het Afrikaanse land neemt het immers niet zo nauw met de mensenrechten. "Er zijn veel regimes waar men twijfels bij kan hebben, landen waar de mensenrechten niet worden gerespecteerd", antwoordde Francken. "Dan zou men ook niet meer met Marokko mogen praten."

Lees ook 500 Leuvense studenten betogen tegen asielbeleid van Theo Francken

De Marokkaanse ambassade heeft daarop Buitenlandse Zaken gecontacteerd. De ambassadeur vindt de uitspraak "schadelijk, provocerend, misplaatst en te betreuren". Hij wijst erop dat de vriendschap tussen België en Marokko uitzonderlijk groot is en dat er op alle niveaus bijzonder goede relaties zijn. België en Marokko hebben ook samenwerkingsakkoorden op gerechtelijk en politioneel niveau.