Marokkaanse studente uitgewezen omdat ze in België landde SVM

04 februari 2019

22u43

Bron: Belga 0 Een 19-jarige Marokkaanse studente aan de universiteit van Rijsel heeft een nacht vastgezeten in het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Dat meldt de RTBF. Volgens de woordvoerster van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is de jonge vrouw vanavond naar Marokko uitgewezen.

De studente kwam gisteren rond 17 uur aan uit Casablanca. Haar visum was sinds oktober 2018 verlopen. Ze was ook in het bezit van een tijdelijk document dat haar geen toelating gaf de grens over te steken, aldus DVZ. De jonge vrouw moest in Marokko een directe vlucht naar Frankrijk nemen.

Volgens de RTBF had ze een ontvangstbewijs van haar aanvraag tot een Franse verblijfsvergunning bij zich. Dat laat haar enkel toe in Frankrijk te landen.