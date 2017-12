Marokkaanse prof opgesloten in gesloten centrum Steenokkerzeel

Redactie

07u25

Bron: belga

BELGA

De vice-voorzitter van een Marokkaanse universiteit wordt vastgehouden in het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Dat meldt de RTBF en is bevestigd door de Dienst Vreemdelingenzaken. De professor was naar België gereisd in het kader van een samenwerkingsakkoord met de ULB.