Marokkaanse man organiseert inzameling voor dame wier auto sneuvelde tijdens rellen Brussel TK

08u04 1492 GoFundMe De auto van Maria Baets Een van de meest opmerkelijke beelden van de rellen op het Brusselse Muntplein woensdag was de auto die aangevallen en kapotgeslagen werd door jongeren. Aan het stuur zat de 63-jarige Maria Baets, die helemaal de kluts kwijt is. " Zo jong en al zoveel haat in hun ogen. Dat begrijp ik niet", zei ze donderdag. Maar de Marokkaanse gemeenschap wil haar nu een hart onder de riem steken door een inzamelactie te organiseren.

Initiatiefnemer is Khalil Raiss, een Marokkaanse vader van twee uit Sint-Niklaas. Met een crowdfunding wil hij ervoor zorgen dat Maria snel weer een auto ter beschikking heeft. Hij keurt de daden van de relschoppers ook helemaal af. "Wat wel zeker is, is dat de overgrote meerderheid van de mensen met een Marokkaanse achtergrond totaal niet akkoord gaat met het gedrag van deze jongeren", klinkt het op de inzamelpagina. "We zijn niet blind voor hetgeen mee deze frustratie kan veroorzaakt hebben en daar is nog veel werk aan de winkel. Maar onschuldige mensen bang maken en hun spullen vernielen kunnen we niet goedpraten."

Hij vindt het erg jammer dat de agressieve jongeren mee het beeld van mensen met een andere afkomst bepalen. "Velen onder ons beseffen ook dat de kans weer wat groter is geworden dat onze ouders in de supermarkt en onze kindjes op de speelplaats over dezelfde kam worden geschoren."

Prachtig gebaar

Dat Rie ondanks al het geweld niemand aanreed, siert haar, vindt Khalil. " Ze zei 'Ik wou ze niet overhoop rijden. Het is niet omdat zij onmenselijk handelen, dat je dat zelf ook moet doen.' Dit heeft mij geraakt en ik denk ook velen onder jullie. Het zou een prachtig gebaar zijn als wij er met zijn allen voor kunnen zorgen dat Rie weer een auto heeft. Om aan diegenen die eraan twijfelen te laten zien dat ook wij inzitten met onze medemens en ons schamen en evengoed boos worden als er zo’n zaken gebeuren."

Hij roept dan ook iedereen op om een beetje te storten. "Vrienden, oud of jong, nieuwe Belgen, occasie-Belgen of oude Marokkanen of springlevende Belgen, maakt niet uit, laat je hart zien.

De crowdfunding staat momenteel nog in zijn kinderschoenen, maar daar kunnen we verandering in brengen. Hier kan je zelf je steentje bijdragen.

rv Jongeren bestormen de wagen van Maria Baets (63)