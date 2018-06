Marokkaanse mama laat pasgeboren baby verdrinken in toilet en verstopt lijkje "uit schrik voor schande die ze zou veroorzaken in gemeenschap" Patrick Lefelon

04 juni 2018

16u28

Een 24-jarige vrouw uit Deurne is veroordeeld tot 6 maanden cel voor de dood van haar pasgeboren baby. De Marokkaanse beviel eind oktober 2016 op het toilet en was naar eigen zeggen in shock. Toen zij het kindje uit de toiletpot nam, was het overleden.

Pas twee dagen later raakte de familie eerder bij toeval op de hoogte van het drama. De vrouw had haar dode zoontje in een doek en een plastic zak verpakt, en in een kast gelegd. Haar broer die op zoek was naar werkmateriaal, vond de zak met het lijkje. Hij stopte het in een rugzak en bracht het samen met zijn zus en zijn vader naar het politiebureau in Deurne.

Volgens de wetsdokter had het kindje geleefd na zijn geboorte. Alles wees op een verdrinkingsdood.

Onverwacht zwanger

In het gezin was niemand op de hoogte van de zwangerschap. De vrouw raadpleegde pas enkele dagen voor de bevalling voor het eerst een gynaecoloog. Pas dan besefte ze dat ze zwanger was. Zij vertelde het thuis aan niemand.

De psychiater oordeelde dat ze dat deed “uit schrik voor de schande die haar zwangerschap zou veroorzaken". "Binnen de Marokkaanse gemeenschap is het niet toegelaten om ongewenst zwanger te worden van een man met wie je geen relatie hebt", klinkt het.

De twintiger verklaarde aan de politie dat zij slechts twee keer naar bed was geweest met haar vriend. Zij wou niet met hem trouwen.

Afwezig

Op het proces daagde de verdachte niet op. Ze zou volgens het strafdossier in therapie zijn, maar de rechter kon door haar afwezigheid niet uitmaken hoe het nu met haar gaat. Hij veroordeelde haar tot zes maanden celstraf en een geldboete van 600 euro.