Marokkaanse coronamaatregelen zorgen voor tekort aan gepelde garnalen in Belgische supermarkten HLA

25 juni 2020

20u08

Bron: Belga 2 Belgische supermarkten kampen met een tekort aan gepelde garnalen doordat de pelstations in Marokko grotendeels zijn stilgelegd als gevolg van de coronapandemie. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen donderdag en wordt bevestigd door de directeur van de Vlaamse Visveiling Tom Premereur.

De pelstations werken naar aanleiding van de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus aan zeer lage capaciteit of werden zelfs gesloten. De toestand zal waarschijnlijk nog tot halverwege de zomer aanhouden.

Een deel van de Noordzeegarnalen die in België worden gevangen, worden na vangst ingevroren om dan te laten pellen in Marokko. Maar wegens de strenge coronamaatregelen liggen de meeste grote pelstations al zeker tot 15 juli stil. "Daardoor krijgen we hier inderdaad een tekort aan gepelde garnalen. We zien dat na corona de vraag naar gepelde garnalen zich daarom maar zeer traag herstelt", aldus de directeur van de Vlaamse Visveiling. Niet-gepelde garnalen zijn er wel genoeg. "We verwachten dat de situatie ook na 15 juli niet meteen zal normaliseren. Ik zou dus iedereen aanraden om niet-gepelde garnalen aan te kopen en ze zelf te pellen."

Vlaamse vissers ondervinden voorlopig geen zware problemen door de situatie.