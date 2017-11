Marokkaanse beweging komt samen om afkeur te uiten tegen rellen in Brussel SI

16u17

Bron: Belga 18 Photo News De Marokkaanse beweging 'Rifains du Hirak' organiseerde deze namiddag een samenkomst aan het Albertinaplein, om afstand te nemen van de rellen op 11 november in het centrum van Brussel na de kwalificatie van Marokko voor het WK voetbal 2018. Volgens de organisatoren gingen tussen 100 en 150 mensen in op de oproep. De lokale politie raamde het aantal deelnemers op 80.

"Toen we als gevolg van de rellen de omvang van de reacties van politieke partijen en onder meer de recuperatie van N-VA vernamen, hebben we beslist deze samenkomst te organiseren, want men is bezig een hele gemeenschap te stigmatiseren", legt Mohamed Aadel, woordvoerder van de organiserende beweging, uit.

"Wij nemen uiteraard afstand van de vernielingen in de publieke ruimte en vragen aan de bevoegde autoriteiten om de wet te doen naleven. De Marokkaanse gemeenschap is echter onschuldig en kan niet geculpabiliseerd worden", benadrukte hij.

"Wij betreuren eveneens het stilzwijgen van de Marokkaanse gemeenschap, de politici van dezelfde origine en de verenigingen", besloot Aadel.

Eerder op de ochtend was er voor de Beurs nog een samenkomst om de rellen af te keuren. Daar daagden twintig deelnemers op.

Meer over Mohamed Aadel

politiek