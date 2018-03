Marokkaanse asielzoekster dient klacht in: "Ik ben onterecht opgesloten" Redactie

14 maart 2018

20u57

Een Marokkaanse asielzoekster dient morgen een klacht in tegen de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) omdat zij meent dat ze onterecht werd vastgehouden in een gesloten centrum. Haar advocaat Zouhaier Chihaoui zegt dat de DVZ systematisch de beslissing tot vrijlating van de rechtbank naast zich neerlegt.

"De Dienst Vreemdelingzaken moet sinds augustus 2017 de noodzakelijkheid van de detentie van asielzoekers aanduiden, maar het paste haar praktijk niet aan", legt advocaat Chihaoui uit. Het gevolg was dat doorheen de maanden januari, februari en maart heel wat asielzoekers die in beroep ging tegen hun opsluiting in gesloten centra gelijk kregen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling en dus vrij mochten komen.

De Marokkaanse vrouw verkreeg zo ook een positief besluit voor haar vrijlating, maar de DVZ nam een dag nadien al een nieuwe beslissing en legt zo de rechterlijke beslissing naast zich neer. De Marokkaanse asielzoekster is intussen vrij nadat advocaat Chihaoui dreigde met een dwangsom van 1.000 euro per dag. Toch pikt de vrouw dit niet en dient ze morgen klacht in tegen DVZ.

"Dit is echt een brug te ver. Ik heb al meegemaakt dat de DVZ rechterlijke beslissingen negeerde, maar dit was eerder de uitzondering dan de regel. De laatste weken wordt het wel een systematische praktijk. Maandag worden er nog meer klachten ingediend", aldus Chihaoui.

Drie cliënten van de advocaat zitten nog vast, terwijl ze eigenlijk vorige donderdag al vrijgelaten moesten worden.