Marokkaan (52) moet gigantische schadevergoeding van 96.837,03 euro betalen aan ex-vriendin (45) die hij in gezicht stak met breekmes Birger Vandael

21 februari 2018

11u49

Bron: eigen berichtgeving 9 De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 52-jarige Marokkaan veroordeeld tot een gigantische schadevergoeding van 96.837,03 euro nadat hij op 18 augustus 2013 in Zonhoven zware snijwonden aanbracht in het gezicht van zijn ex-partner, een 45-jarige vrouw, die momenteel in Heusden-Zolder woont. De man is sinds de feiten op de vlucht. “We zijn hem overal gaan zoeken en hopen nog steeds om hem te vinden”, zuchtte de rechter tijdens de behandeling.

De Marokkaanse man had anno 2012 een relatie met de vrouw, maar aan het eind van dat jaar begon zij de boot een beetje af te houden. “Dat was geheel tegen de zin van de man. Hij viel de vrouw vervolgens geruime tijd lang lastig en stalkte haar zelfs. Op 18 augustus stond hij plots aan de deur van haar woning. Zij deed open en het kwam tot een hevige discussie. De man bracht met een stanleymes snijwonden aan in het gezicht van de vrouw”, stelde de procureur. “De vrouw kon enkel aan erger ontkomen omdat ze luid begon te schreeuwen nadat ze de verwondingen opliep, waardoor beklaagde de vlucht nam.” Staat te lezen in het vonnis.

96.837,03 euro

Na onderzoek van de geneesheer kon worden vastgesteld dat de vrouw een blijvende invaliditeit heeft. Verder is er onder meer sprake van blijvende ongeschiktheid in het huishouden, blijvende economische ongeschiktheid, esthetische schade en kledijschade. “Op basis van de cijfers heb ik een schadenota opgemaakt van 96.837,03 euro”, stelde raadsman David Vandenhoudt. “Haar twee zonen hebben de feiten van dichtbij meegemaakt, kwamen ter plaatse na de steekpartij en troffen hun moeder zwaargewond aan. Voor hen vraag ik een morele vergoeding van 500 euro.” De rechtbank ging in op het verzoek. Naast deze drie bedragen worden de kosten van de drie burgerlijke partijen begroot op een totale som aan rechtsplegingsvergoedingen van 6.000 euro.

De rechter vroeg tijdens de behandeling aan de vrouw hoe het met haar ging. Zij werd ondersteund door slachtofferhulp, maar gaf aan dat ze – los van de psychologische gevolgen – min of meer hersteld is van de feiten. Uiteraard betreurde de rechter de afwezigheid van beklaagde.” Destijds werd er met behulp van foto’s onderzoek gevoerd naar de ware identiteit van de man. Zo kwam aan het licht dat zelfs zijn voornaam niet was wat men dacht. Vrienden van de Marokkaan bevestigden dat het om een zeer agressieve man ging. De imam van Maasmechelen had voor hem twee weken opvang geregeld, maar uiteindelijk mocht beklaagde niet meer binnen in de Moskee van Maasmechelen omwille van afpersing. Vermoedelijk is hij gevlucht naar Duitsland of Frankrijk, zijn vrienden hoorden nooit meer iets van hem.”

De Marokkaan werd veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden en een boete van 3.000 euro. Hij draait ook nog eens op voor de gerechtskosten van 2.218,08 euro. Het breekmes werd verbeurdverklaard.