Marnick V. krijgt vijftien jaar cel voor doodslag op vriendin in Oekene

10u35

Bron: Belga 0 Lieven Samyn Marnick V. wurgde vorig jaar zijn vriendin in hun huis in het West-Vlaamse Oekene. Marnick V. (31) heeft een effectieve celstraf van vijftien jaar gekregen. Op 23 juli 2016 wurgde hij zijn vriendin in hun gezinswoning in het West-Vlaamse Oekene. De dertiger is veroordeeld voor doodslag.

Tijdens een hoogoplopende ruzie, kneep Marnick V. de keel van zijn vriendin afgelopen zomer dicht. Hij kneep zo lang tot ze bewusteloos raakte en uiteindelijk overleed aan haar verwondingen. Vervolgens zette hij drie van de vier kinderen in zijn wagen en reed naar de politie om zich aan te geven. Een baby van het koppel, die sliep, liet hij thuis achter. Agenten gingen meteen ter plaatse en troffen de vrouw bewusteloos aan. Ze werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar enkele uren later.

Begin deze maand stond de man voor de strafrechters voor doodslag. Net zoals tijdens het onderzoek ontkende hij ook toen dat hij de intentie had om zijn vriendin te doden. Zijn advocaat vroeg een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Er was zelfs sprake van uitlokking, volgens de verdediging.

Volgens de rechters is de doodslag wel bewezen. "Wurging veronderstelt dat de keel minstens vijftien seconden dichtgeknepen is. Hij bleef dat doen, zelfs toen ze al op de grond lag. Hij wist, net als iedereen, dat dit de dood kon veroorzaken", lichtte de voorzitter toe. Hij veroordeelde het feit dat V. naliet om de hulpdiensten meteen te verwittigen en dat daardoor kostbare tijd verloren ging.

Dat er sprake is van uitlokking, is niet overtuigend, aldus de motivatering van het vonnis. "De ruzie was reeds aan de gang sinds 's ochtends. Het is niet bewezen dat er een concrete uitlating of belediging was, die aanleiding gegeven heeft tot deze feiten."

Verzachtende omstandigheden

Tijdens de vordering had het openbaar ministerie verzachtende omstandigheden in acht genomen. "Je beseft ook zeer goed dat jij alleen verantwoordelijk bent voor de dood van K., maar je bent de slechtste nog niet", zei procureur Tom Janssens, die vijftien jaar vorderde, een stuk lager dan de 20 tot 30 jaar die de wet voorschrijft. "Ik ben zeker dat ik u hier nooit meer zal zien."

De rechters volgden die vordering. Zijn oprechte spijt, de medewerking aan het onderzoek en de moraliteitsstudie waren gunstig voor Marnick V. "De kinderen zullen moeten opgroeien zonder moeder. Door een lange detentie blijven zij ook verstoten van een vaderfiguur. Je zal je kinderen kunnen zien opgroeien, iets wat hun moeder niet meer kan", besloten de rechters.

Fikse schadevergoedingen

Marnick V. moet een provisionele schadevergoeding van 10.000 euro betalen voor elk van de vier kinderen van het slachtoffer. Van drie van die kinderen is hij de vader. Ook haar familieleden krijgen schadevergoedingen, tot 12.500 euro. Een grondige herleiding, want ze hadden tot 50.000 euro gevraagd. In totaal gaat het om bijna 90.000 euro aan schadevergoedingen.

De dertiger zit anderhalf jaar in voorhechtenis. Hij moet minstens een derde van zijn straf uitzitten en kan dus ten vroegste over drieënhalf jaar vrijkomen.