MARMA roept chlorella en spirulina poeder terug

TK

26 april 2018

19u36

Bron: Belga

1

Het bedrijf MARMA heeft in overleg met het voedselagentschap FAVV besloten om chlorella en spirulina poeder (200g) uit de verkoop te halen, omdat het allergeen sulfiet in het product aanwezig is en dit niet op het etiket staat.