Marleen Temmerman pleit voor feministische opvoeding: "Alfatypes en macho's in opmars" kv

12 oktober 2018

16u59

Bron: Belga 3 Wetenschapster Marleen Temmerman ziet een opmars van alfatypes en macho's aan het einde van haar academische carrière. De gynaecologe en ex-politica wordt in Gent gevierd voor haar onderzoek en inzet voor vrouwenrechten. Maar Temmerman ziet de laatste jaren wel een "nieuwe opmars van het alfatype, macho's en sterke leiders".

In Gent viert de Universiteit Gent het emeritaat van gynaecologe Marleen Temmerman na een loopbaan van zowat 40 jaar. De wetenschapster is vooral bekend om haar inzet voor vrouwenrechten. Vrijdag bezoekt prinses Astrid de universiteit voor een emeritaatviering met heel wat buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

Temmerman verliet in 2012 de Belgische Senaat voor een job bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Vandaag vervult ze een sleutelpositie aan de Aga Khan University, die vooral in de Arabische wereld actief is. Het emeritaat betekent niet dat Temmerman niet meer actief zal zijn.

Onderwijs

Temmerman ziet vooruitgang in de wereldwijde strijd voor vrouwenrechten en de gezondheid van vrouwen na de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling, die in 1994 in Caïro plaatsvond. Daar beslisten alle landen dat vrouwen zelfbeslissingsrecht hebben over het aantal kinderen dat ze wensen met welke partner. In landen waar vrouwen maatschappelijk onderdrukt worden, is er nood aan toegang tot onderwijs, zodat vrouwen zelf hun plaats in de maatschappij kunnen opeisen.

Opvoeding

Ze pleit voor een feministische mentaliteitswijziging bij de opvoeding. "Een feminist vindt dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben", klinkt het. "We moeten onze kinderen zo opvoeden, of het gaat om jongens of meisjes." Dat is nodig, vindt Temmerman, omdat de wereld in vergelijking met twintig jaar geleden is verhard.

"De slinger slaat terug. Je ziet een opmars van het alfatype, macho's en sterke leiders. De no-nonsense populisten als Trump, Orban en recentelijk nog Brazilië (met de extreemrechtse kandidaat Jair Bolsonaro, nvdr). "Maar we hebben ook Angela Merkel en Justin Trudeau, een Canadese feminist die premier werd", nuanceert Temmerman. "Bij ons is Alexander De Croo het bewijs dat mannen en vrouwen feminist kunnen zijn."