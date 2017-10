Marleen Temmerman dan toch niet aan het hoofd van het VN-Bevolkingsfonds KVE

De Belgische gynaecologe en ex-politica Marleen Temmerman komt dan toch niet aan het hoofd van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA). VN-secretaris-generaal Antonio Guterres benoemde vandaag de Panamese Natalia Kanem als uitvoerend directeur van de organisatie. Kanem trad sinds het overlijden in juni dit jaar van haar voorganger, de Nigeriaanse Babatunde Osotimehin, al op als plaatsvervangend hoofd van de VN-organisatie, en was al langer adjunct-directeur.

Er waren een dertigtal kandidaturen ingediend voor de topjob, en uiteindelijk belandde Temmerman met een viertal anderen op de shortlist. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) steunde Temmermans kandidatuur. "Natuurlijk vind ik het jammer dat Marleen het uiteindelijk niet gehaald heeft", reageert De Croo. "Ze was een uitstekende kandidate, met een bijzonder sterk CV. Maar het is overduidelijk dat ook de nodige geografische evenwichten hebben gespeeld."



De ex-politica werkt momenteel in haar tweede thuisland Kenia voor de ontwikkelingsorganisatie Aga Khan Development Network, en kan steunen op een jarenlange en brede ervaring op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.



"Ik ben bijzonder geëngageerd om de UNFPA-visie uit te voeren, van een wereld waar elke zwangerschap welkom is, elke geboorte veilig is en het potentieel van elke jonge persoon wordt volbracht", aldus Kanem in een reactie. "Het mandaat van UNFPA is nooit relevanter geweest. Ons werk en onze partnerschappen moeten dan ook nog innovatiever, ambitieuzer en meer gefocust zijn, om ervoor te zorgen dat geen enkele vrouw of meisje wordt achtergelaten."



De Croo wenst het nieuwe UNFPA-hoofd veel succes toe. Hij wijst erop dat het fonds een belangrijke partner is voor ons land. "Samen zetten we in op het versterken van de seksuele en reproductieve rechten van meisjes en vrouwen. Dat is cruciaal als we werk willen maken van gendergelijkheid."



Kanem is aangesteld voor vier jaar.





