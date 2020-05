Marktkramers hekelen uiteenlopende regels tussen de lokale besturen jv

Bron: belga 0 De regels voor de heropstart van de openbare markten verschillen erg tussen de gemeenten en steden die erover beslissen en dat leidt tot veel onduidelijkheid bij de marktkramers, die zich bovendien vaak onvoldoende betrokken voelen. Dat zegt ondernemersorganisatie NSZ op basis van een bevraging van 283 marktkramers. NSZ roept de federale overheid op om duidelijkere en concretere regels op te leggen aan de lokale besturen.

In de bevraging stellen twee op de drie marktkramers dat er sprake is van onduidelijke communicatie rond de heropstart van de markten. 75 procent geeft aan nooit betrokken te zijn geweest bij het overleg. "In sommige steden en gemeenten lukt het, bij andere wijzigen blijven de regels onduidelijk waardoor heel wat marktkramers net voor de start van een markt niet weten of de markt doorgaat en of ze er mogen opstaan", zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen). "Zo ging de stad Antwerpen herbekijken of de Vogelenmarkt toch niet dit weekend al kon worden hervat, maar de marktkramers hebben daar vervolgens niets meer over vernomen. In Gent gebeurt de verdeling van de kramen op de markt van Ledeberg dan weer per loting, in plaats van ervoor te zorgen dat er van elk type kraam iets staat.” De stad Antwerpen laat in een reactie weten dat de Vogeltjesmarkt nog altijd zoals aangekondigd ten vroegste op 31 mei zal plaatsvinden.

Het NSZ plaatst ook vraagtekens bij de algemene federale regel van maximum 50 kramen per markt. "Bijna alle marktkramers geven aan dat het veel beter zou zijn het aantal kramen te bepalen op basis van het aantal vierkante meter openbare ruimte, zoals bij de winkels", zegt Mattheeuws. "Op die manier zouden steden en gemeenten ook eenduidig kunnen communiceren naar hun marktkramers."

De Nationale Vrije Marktkramers Vereniging (NVMV) bevestigt in een reactie de bevindingen van het NSZ. "De gemeenten doen hun ding, de marktkramers zijn daar niet echt bij betrokken", stelt NVMV-voorzitter Rudi De Wilde. "Op sommige plaatsen veranderen de regels zelfs weer na de eerste week. Dat is niet evident voor ons, zeker wie met verse producten werkt moet zich goed kunnen voorbereiden inzake op welke markten hij wel en niet mag staan. Ook de regel van 50 kramen per markt mag van ons worden herbekeken. Je kan beter met regels rond een aantal vierkante meter werken en bijvoorbeeld uitbreiden naar omliggende straten om voldoende afstand te creëren."

De opkomst viel volgens De Wilde wel mee tijdens de eerste week. "Het is iets minder dan normaal in deze periode, het is niet de massale opkomst geworden dus wat afstand betreft, is er geen probleem", zegt hij. "De mensen houden zich ook aan de regels en ze geven aan dat ze blij zijn dat de markten terug zijn. Velen vinden het aangenamer dan naar de winkel gaan momenteel, onder meer omdat het in openlucht is.”