Marktkramers dagvaarden Belgische staat in kort geding: “We zijn discriminatie beu”

jv

23 juni 2020

08u01

Groepjes marktkramers hebben een advocaat in de arm genomen om “onmiddellijk een einde te maken aan de discriminerende regels die gewoonweg niet uit te leggen vallen”. De Belgische staat is gedagvaard in kort geding. Gisteren is de zaak al in Brussel gepleit, vandaag is Antwerpen aan de beurt.