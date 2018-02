Marktkramer neergestoken op Brusselse vroegmarkt ADN

25 februari 2018

16u15

Bron: Belga 3 Op de Brusselse vroegmarkt, op de Werkhuizenkaai, is vanmiddag kort voor 13.00 uur een marktkramer neergestoken. Dat melden de Brusselse lokale politie en het Brusselse parket.

Het slachtoffer kreeg het aan de stok met een andere man over zijn standplaats op de markt. Het kwam tot een hoogoplopende ruzie waarbij de marktkramer messteken in de rug kreeg. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar. De dader kon gearresteerd worden en wordt momenteel verhoord door de politie.

