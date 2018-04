Mark Demesmaeker in ziekenhuis: "Hij gaat door een zware periode" DDW/BKH

04 april 2018

04u31

Bron: eigen berichtgeving 2 Europarlementslid en gewezen VTM-nieuwsanker Mark Demesmaeker (N-VA) is dit weekend in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel opgenomen. "Hij heeft momenteel gezondheidsproblemen en gaat door een zware periode. Hij is opgenomen voor verzorging en wil in alle rust en sereniteit herstellen", meldt zijn familie, die vraagt om zijn privacy te respecteren.

Afgelopen vrijdag raakte bekend dat het parket van Halle-Vilvoorde een onderzoek heeft geopend naar Demesmaeker, omdat hij een fiscale schuld van liefst 540.000 euro zou hebben opgebouwd. De zaak draait om de verkoop van een huis in Herfelingen, waar behalve zijn privé-woning ook zijn vroegere bvba gevestigd was.

Op dat tweede gedeelte was meerwaardebelasting verschuldigd, maar niet alles zou volgens het boekje verlopen zijn. Of zijn gezondheidsproblemen te maken hebben met de berichten over een gerechtelijk onderzoek, wil de familie Demesmaeker niet kwijt. "Wat betreft het onderzoek dat momenteel loopt, herhaalt m'n vader dat hij in alle openheid en transparantie meewerkt en hoopt dat alles zo snel mogelijk wordt uitgeklaard", aldus zijn zoon Thomas.