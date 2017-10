Mario (39) probeerde nog snel cheque op te eten en stak 10.000 euro in onderbroek. Toch krijgt hij celstraf Patrick Lefelon

16u29 0 Lefelon Mario D.B. (39) is veroordeeld tot 20 maanden effectieve celstraf voor witwassen. Het huis van D.B. in Berendrecht werd in mei nog beschoten, in een reeks van afrekeningen tussen drugsbendes. D.B. werd in zijn auto betrapt met 33.000 euro cash, waarvan 10.000 euro in zijn onderbroek. Een cheque van 16.400 euro probeerde hij op te eten.

Mario D.B. (39) stond in deze zaak enkel terecht voor witwassen. Hij was in 2016 betrapt werd met 33.000 euro cash in zijn wagen. Een cheque van 16.400 euro probeerde hij nog op te eten. Toch ontkent zijn advocaat Walter Damen met klem dat de man iets met drugs zou te maken hebben.

De politie controleerde op 9 februari 2016 de auto van Mario D.B. De agenten vonden liefst 33.300 euro cash geld. "Zo'n 24.000 euro zat in een plastic zak in biljetten van 50 euro", legde de aanklager uit. "Opgerolde briefjes voor ongeveer 10.000 euro had hij in zijn onderbroek verstopt. Op het moment van de controle probeerde hij een cheque van 16.400 euro op te eten. In de wagen lagen nog andere spullen: verdovende middelen, verboden wapens, 123 sleutels en cilindersloten, verschillende gsm's en tablets en een paspoort van Manuel D.K., iemand die gekend is in het drugsmilieu."

Ongeval op A12

Mario D.B. had uitgelegd dat het geld in feite contante betalingen waren van klanten van een bouwbedrijf waarvoor hij werkte. De politie ontdekte echter sporen van amfetamines, cocaïne en heroïne op de bankbiljetten.

De man stond ook terecht voor een ongeval onder invloed van drugs. Op 28 september 2016 knalde Mario D.M. tegen hoge snelheid op een file op de A12. Hij raakte zelf gewond. Bij de inventaris van zijn spullen bleek dat hij 6.590 euro in briefjes van 50 en 100 euro op zak had en 12,4 gram speed. Bij een nieuwe huiszoeking werd doping gevonden in een ijskast in de garage en in een keukenkast. Onder meer 89 spuiten en 91 injectienaalden, nog een 1.917 euro in muntstukken.

VW Golf kwijt

De verdediging van Mario D.B. had om een werkstraf gevraagd. De rechtbank keek eens op het strafblad van Mario D.B. en daar stonden al verschillende werkstraffen op.

Dus werd het deze keer een effectieve celstraf van 20 maanden voor witwassen. Tegen hem loopt nog wel een onderzoek over zijn betrokkenheid bij drugshandel. De gevonden 33.000 euro en 8.587 euro zijn verbeurd verklaard. Ook zijn VW Golf is Mario D.B. kwijt.