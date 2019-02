Marijn verhuurde nietsvermoedend kelderflat aan bankrovers: “Ik vond het al een chique meneer voor zo’n verpauperd appartement”







04 februari 2019

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 0 Een vijftiger uit Kruibeke heeft zonder het zelf te beseffen maandenlang een appartement verhuurd van waaruit daders een tunnel groeven naar de riolering en de kluizenzaal van de BNP Paribas Fortis. “Het leek me nochtans een chique meneer, zo met zijn kostuum”, zegt Marijn Vercauteren.

De loodgieter werd in november gebeld door iemand die een zoekertje had zien hangen voor een kelderappartement in de Nerviërsstraat in Antwerpen. “Eigenlijk dacht ik die ruimte niet meer te verhuren. Omdat de kleine woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer heel dringend moesten worden opgekalefaterd. Maar toen kwam dat telefoontje”, vertelt Vercauteren.

Volgens de verhuurder deed hij de huurder 450 euro of één maand huur cadeau omdat die beloofde het kelderappartement op te knappen. “Er was namelijk ook een probleem met het afvoerputje waardoor het af en toe stonk. Ik vond dat een faire deal”, zegt Vercauteren.

Valse identiteitskaart

De geïnteresseerde beweerde dat hij het appartement kwam huren voor zijn broer. Hij schotelde de verhuurder ook diens identiteitskaart voor. “Marc Büchman, dat was de naam van mijn huurder. Mogelijk was die identiteitskaart natuurlijk vals”, beseft hij nu.

Zondagavond stond ineens de politie voor zijn deur. “Ze wilden weten of het pand uit de Nerviërsstraat mijn eigendom was. Ze zeiden dat die bankovervallers vertrokken waren uit een put die ze gegraven hadden in mijn kelderappartement. Ze spreken over een gat van één meter op anderhalve meter! Het zand lieten ze allemaal achter in zakjes in de slaapkamer.”

De man kan het nog altijd amper geloven. “Die man was erg vriendelijk en chique gekleed. Achteraf moet ik toegeven dat ik het eigenlijk wel al een beetje raar vond dat zo’n deftige meneer interesse had voor mijn verpauperd kelderappartement.”