Marij Preneel trekt aparte Groen-lijst in Borgerhout IB

16 maart 2018

04u15

Bron: Belga 0 In het Antwerpse district Borgerhout wordt huidig districtsburgemeester Marij Preneel lijsttrekker voor Groen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Groen en sp.a trekken er na 12 jaar niet langer samen naar de kiezer. Eerder raakte al bekend dat sp.a nationaal ondervoorzitter Stephanie Van Houtven uitspeelt als lijsttrekker.

Het stopzetten van de samenwerking tussen Groen en sp.a volgde op het uiteenvallen van het gezamenlijke stedelijke project Samen, amper enkele maanden na de aankondiging ervan. De twee partijen gaan nu zowel in de stad als in de meeste districten apart naar de kiezer.

Veelvuldig in de clinch met De Wever

Marij Preneel was de voorbije jaren al districtsburgemeester in Borgerhout en raakte in die rol vaak in de clinch met het stadsbestuur van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Borgerhout is immers het enige district waar N-VA niet mee aan de macht is en wordt dan ook gezien als het "linkse bastion" in Antwerpen, met een coalitie van het huidige kartel Groen-sp.a, PVDA en een onafhankelijke.

Ontharding en vergroening

In de volgende legislatuur wil Preneel vooral meer vrijetijdsinitiatieven voor kinderen zien opduiken in het dichtbevolkte district, waar een op de drie kinderen in armoede leeft. Op mobiliteitsvlak wil ze dat "de Borgerhoutse straten meer op maat van mensen worden gemaakt in plaats van op maat van auto's", door ontharding en vergroening.