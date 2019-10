Marieke ‘Wielemie’ Vervoort is overleden Redactie

22 oktober 2019

20u49 0 Voormalig rolstoelatlete Marieke Vervoort is op 40-jarige leeftijd overleden. Ze onderging vandaag euthanasie na een lange strijd tegen een ongeneeslijke spierziekte.

Vervoort nam twee keer deel aan de Paralympische Spelen. In 2012 won ze in Londen een gouden medaille op de 100 meter sprint en een zilveren medaille op de 200 meter. In Rio de Janeiro in 2016 behaalde ze een zilveren medaille op de 400 meter en een bronzen medaille op de 100 meter.

