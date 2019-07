Marie (45) zat zes dagen gekneld in autowrak tijdens hittegolf: “Overvloedige regen heeft haar gered” AW KVE

30 juli 2019

13u46

Bron: DH, RTBF, Belga, Facebook 32 Marie Bastide (45) was spoorloos verdwenen sinds 23 juli. Ze werd het laatst gezien in een Q8 tankstation in Awans omstreeks middernacht. Zes dagen later is de vrouw teruggevonden in Saint-Georges-sur-Meuse (provincie Luik). Haar wagen in een gracht naast de weg beland omdat haar remmen niet werkten. Marie zat dagenlang gekneld in haar auto zonder eten of drinken terwijl ons land in de greep was van een hittegolf. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet meer in levensgevaar. De overvloedige regenval van dit weekend heeft haar gered, zo kon ze uiteindelijk toch nog wat vocht binnen krijgen.

Van de vrouw ontbrak elk spoor sinds dinsdagavond 23 juli. Die avond was ze met de wagen vertrokken bij haar vriend in Awans en vervolgens nog gesignaleerd in een tankstation vlakbij. Nadien werd niets meer van haar vernomen. Haar familie vond de verdwijning van Marie, of Corine voor de vrienden, meteen onrustwekkend. De federale politie verspreidde een opsporingsbericht, maar dat leverde niets op. Tot gisteravond. Dan volgde het onverwachte mirakel.

Zes dagen na haar mysterieuze verdwijning werd haar Fiat Bravo aangetroffen. Vrijwilligers vonden het wrak in een gracht naast de weg in Saint-Georges-sur-Meuse toen ze flyers over de vermissing aan het ophangen waren in de buurt. Marie zat gekneld in de wagen. Ze had het dagenlang moeten stellen zonder eten of drinken. En dat tijdens een verzengende hitte. Haar toestand was kritiek, ze was helemaal uitgedroogd, maar ze leefde nog en was bij bewustzijn. De vrouw werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag kwam er goed nieuws: ze is niet meer in levensgevaar. De vrouw vertelde dat ze uiteindelijk toch wat had kunnen drinken dankzij de overvloedige regenval dit weekend. Zo sijpelde water haar wagen binnen. Dat betekende haar redding.

“Mijn mama is gevonden”, postte haar opgeluchte zoon, Hadrien Riga, gisteravond op Facebook. “Haar auto lag al die dagen in een gracht. Ze was bij bewustzijn, maar zat gekneld in het wrak. Mijn twee kleine broertjes, onze naasten en ikzelf danken jullie uit de grond van ons hart.”