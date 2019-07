Marie (45) zat 6 dagen gekneld in autowrak tijdens hittegolf: “Ze overleefde dankzij regen die dit weekend in wagen druppelde” AW KVE KVDS

30 juli 2019

13u46

Bron: DH, RTBF, Belga, Facebook 38 De hevige regen van afgelopen weekend heeft het leven gered van een Waalse vrouw die al sinds vorige week dinsdag vermist was. Dat zegt haar partner. Marie Bastide (45) werd voor het laatst gezien toen ze op 23 juli rond middernacht stopte in een tankstation van Q8 in Awans bij Luik. Gisteravond werd ze een tiental kilometer verderop teruggevonden in het wrak van haar wagen. Daar had ze al die tijd in gekneld gezeten. Tijdens de hittegolf. En zonder eten of drinken.

Het waren vrijwilligers die flyers aan het ophangen waren voor de vermiste vrouw, die haar gisteren vonden. Haar Fiat Bravo was in Saint-Georges-sur-Meuse van de weg gegaan en in een gracht beland, nadat haar remmen het hadden laten afweten. Al die tijd had ze vast gezeten in de wagen. Ze was helemaal uitgedroogd, maar leefde nog en was zelfs bij bewustzijn. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert intussen niet meer in levensgevaar.

Redding

De vrouw vertelde zelf dat ze geen eten of drinken bij zich had en dat ze uiteindelijk toch wat vocht binnen had gekregen dankzij de overvloedige regenval van dit weekend. Zo sijpelde water in haar wagen. En dat betekende haar redding.





De partner van de vrouw – David Bartholome – bevestigde dat verhaal in een interview met VTM NIEUWS. Hij kan het nog altijd niet geloven dat zijn vriendin de hittegolf overleefde. “Woensdag en donderdag was het bijna 40 graden”, vertelt hij. “Ook vrijdag nog. Gelukkig lag ze onder de bomen in de schaduw. Zaterdag en zondag viel er dan enorm veel regen. Dat heeft haar gered. Omdat ze het regenwater kon drinken dat in haar wagen sijpelde.” (lees hieronder verder)

Bartholome vertelde ook hoe zijn vriendin hem meteen herkende toen ze elkaar terugzagen. “Haar eerste woorden waren: ‘Dacht je dat ik je had verlaten?’”, klinkt het. “Ik antwoordde dat we heel ongerust waren geweest en dat we 6 dagen niet geweten hadden waar ze was. Ik zei dat we heel bang waren geweest en dat we heel gelukkig waren om haar nu weer te zien.”

Volgens de man vielen ze elkaar meteen in de armen. “Toen we elkaar aankeken, zijn we beginnen te wenen. We waren heel blij”, zegt hij nog.

Tankstation

Marie – Corinne voor de vrienden – was de avond dat ze verdween, met haar wagen vertrokken van bij Bartholome in Awans. Ze werd nog gesignaleerd bij een tankstation in de buurt, maar daarna kwam er geen teken van leven meer. Haar familie vond haar verdwijning meteen onrustwekkend. De federale politie verspreidde een opsporingsbericht, maar dat leverde niets op. Tot gisteravond.

“Mijn mama is gevonden”, postte haar opgeluchte zoon, Hadrien Riga, gisteravond nog op Facebook. “Haar auto lag al die dagen in een gracht. Ze was bij bewustzijn, maar zat gekneld in het wrak. Mijn twee kleine broertjes, onze naasten en ikzelf danken jullie uit de grond van ons hart.”