Marie (21) zou in komende uren bevallen van Louis, maar beiden sterven bij zwaar ongeval LH

24 juni 2019

13u40

Bron: Sudpresse 62 Twee bijzonder zware ongevallen hebben afgelopen weekend in Wallonië het leven geëist van drie jonge mensen. Een van de slachtoffers was een hoogzwangere jonge vrouw van 21 jaar. Marie Maillard was op slag dood na een botsing in Ciney in de provincie Namen. Ze zou vandaag of morgen bevallen van een zoontje.

In de nacht van zaterdag op zondag kwam het op de N97 in Ciney rond 3.30 uur plots tot een frontale aanrijding tussen twee voertuigen. Een van de wagens werd bestuurd door de 24-jarige David Durdu, de andere door de 21-jarige Marie Maillard. Beide bestuurders waren op slag dood. Ook het ongeboren kindje overleefde de crash niet. De inzittende in de auto van de jonge vrouw werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is nog niets meer geweten.

Ik weet niet hoe de familie dit te boven kan komen Vriend van familie

De familie en nabestaanden van Marie zijn bijzonder aangeslagen. “Ze zou maandag of dinsdag bevallen”, zegt een vriend van de familie aan Sudpresse. “Ik weet niet hoe de familie dit te boven kan komen.” Het zoontje zou Louis gaan heten en Marie zou in de komende uren bevallen. “Daarboven schitteren nu twee sterren nog feller: Marie en haar baby Louis”, zegt een andere naaste van de familie. “Zij hebben anderen van wie we veel hielden vervoegd. We zullen veel moed nodig hebben om deze verschrikkelijk gebeurtenis te boven kunnen komen.”

Massa reacties op Facebook

Op Facebook verschijnen massaal veel steunbetuigingen en reacties voor Marie en haar familie. “Rust in vrede Mary en je baby. Moed voor je ouders en je lieveling”, reageert iemand op de profielfoto van de jonge vrouw. “Veel sterkte aan het hele gezin. Het leven is oneerlijk. Rust in vrede en waak over je hele familie vanuit de hemel met je kleine engel”, postte iemand anders onder foto’s van de hoogzwangere Marie en haar partner.