Marianne Thyssen (CD&V) stopt eind 2019 met actieve politiek Redactie

12 juli 2018

09u32

Bron: VRT, Belga 3 CD&V-politica Marianne Thyssen stopt na haar mandaat als Europees Commissaris met de actieve politiek. Dat kondigde ze aan in De ochtend op Radio 1.

De 61-jarige Thyssen zal volgend jaar dus niet de Europese CD&V-lijst trekken. "Ik ga nog wel meedoen aan de Europese verkiezingen, maar ik ga de lijst niet trekken. Ik ga na dit mandaat ook geen nieuw mandaat meer opnemen", aldus Thyssen.

"Ik heb 28 jaar van mijn leven aan Europa gewijd", zei ze op Radio 1. "Ik heb dat graag gedaan, maar weet dat er ook een leven is naast politiek." Het mandaat van Thyssen als Europees Commissaris loopt af in november 2019.

Thyssen begon aan die lange Europese carrière in 1991, na haar jaren bij het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV) - het huidige Unizo. In 2014 werd ze Europees Commissaris van Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit in de commissie-Juncker.

Nog 15 maanden wil ze alles uit haar mandaat halen. Maar na november 2019, wanneer dat mandaat afloopt, is het dus tijd voor iets anders voor de gewezen CD&V-voorzitster. Ze zal ook niet deelnemen aan de gemeenteraadverkiezingen in oktober.

Beke: "Afscheid van grote dame"

CD&V-voorzitter Wouter Beke noemt het vertrek van Thyssen via zijn woordvoerder "een groot verlies", maar heeft tegelijk respect voor haar beslissing. "Marianne is altijd iemand van gewicht geweest in onze partij en in de Europese Volkspartij. Ze is de grote dame van de Europese politiek in ons land", klinkt het.



"Ze heeft als Europees Commissaris ingezet op een sociaal Europa en is uitgegroeid tot het sociale gezicht van Europa. Ze heeft daar belangrijke stenen verlegd zoals de realisatie van de Europese pijler van sociale rechten, de strijd tegen sociale dumping, gelijk loon voor gelijk werk", aldus Beke.



'Ze is de grote dame van de Europese politiek in ons land' Wouter Beke, CD&V-voorzitter

Beke erkent dat het niet evident zal zijn om Thyssen te vervangen, al heeft Tom Vandenkendelaere (die Thyssen opvolgde als parlementslid, red.) volgens hem wel bewezen dat hij "heel veel kwaliteiten" heeft. Wie de Europese lijst volgend jaar zal trekken, is nog niet duidelijk. "Daar zijn we voor de lokale verkiezingen niet mee bezig", klinkt het.

Over de keuze van de CD&V om bij de regeringsvorming in 2014 het premierschap los te laten en te opteren voor het eurocommissariaat van Marianne Thyssen is al veel gezegd en geschreven. "Dat is een keuze die we toen als partij hebben gemaakt. Als je kijkt naar het palmares van Marianne, en ze zal er voor de duidelijkheid nog ruim een jaar aan toevoegen, heeft ze dat commissariaat heel goed gedaan. Ik zie niet in waarom we daar met enige schroom moeten op terugkijken", aldus de partijwoordvoerder.