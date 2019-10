Marianne erft huis van broer maar moet het meteen verkopen om successierechten te kunnen betalen: “Dat is toch onrechtvaardig” KVE

31 oktober 2019

12u26

Een vrouw uit Wallonië klaagt de hoge successierechten aan die bij een erfenis moeten betaald worden. Marianne erfde een huis van haar broer, maar moet dat meteen - met pijn in het hart verkopen - om de verschuldigde succesierechten aan Vadertje Staat te kunnen betalen.

Zelfs als u de enige erfgenaam zou zijn, moet u toch de erfenis delen ... met de Belgische Staat. Afhankelijk van de mate van verwantschap met de overledene, kunnen belastingtarieven sterk variëren. Elk jaar verdient de schatkist meer dan 2,5 miljard euro aan erfbelasting.

Het is een ‘belasting op de dood’ die heel wat Belgen onrechtvaardig vinden, zoals ook Marianne. Zij erfde een huis van haar broer. Ze besloot er met tegenzin afstand van te doen. “Ik ga het verkopen omdat ik er uiteindelijk toe gedwongen word”, verklaart ze aan RTL. “Ik heb nu eenmaal geen kelder vol geldbriefjes. Ik ben verplicht om de woning te verkopen om de successierechten te kunnen betalen.”

De successierechten lopen in het geval van Marianne op tot een stevige 105.000 euro. De vrouw is van mening dat dat erg onrechtvaardig is. “Zoals alle Belgen betaal ik niet graag belastingen, maar ik erken dat het moet gebeuren. Maar dit hier is toch echt overdreven.”

Wanneer je iets erft van een broer of zus lopen de tarieven inderdaad aardig op. Tot 65 procent in de hoogste schijf in Wallonië. Tot voor kort was datzelfde hoge percentage ook van kracht in Vlaanderen, maar sinds 1 september 2018 geldt een tarief van 55 procent in de hoogste schijf. Bij erfenissen in de zijlijn wordt ook geen opsplitsing gemaakt tussen het roerend en het onroerend gedeelte.